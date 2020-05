Coronavirus: gli ultimi dati in Lombardia, a Lecco +54 casi. Aumentano i ricoveri

Decrescono i contagi a livello regionale, seppur oltre i 500 in un giorno

Tornano a crescere le persone ricoverate negli ospedali

MILANO / LECCO – Rallenta il contagio il Lombardia ma i numeri restano comunque importanti: nel report di domenica pubblicato dalla Regione si contano altro 526 casi di positività al Coronavirus per un totale di 77.528 casi riscontrati dall’inizio dell’emergenza.

La frenata del contagio si evidenza anche a distanza di pochi giorni, solo venerdì si erano riscontrati oltre 700 nuovi casi in un giorno, si superavano e di molto invece i mille casi giornalieri a metà aprile.

Riguardo ai morti si contano altre 42 vittime del virus per un totale di 14.231 decessi. Continua la diminuzione dei malati in terapia intensiva (-13) in tutto 532 mentre salgono di numero le persone ricoverate in ospedale in seguito all’infezione (+80) un dato in controtendenza rispetto agli ultimi giorni quando invece i malati negli ospedali erano diminuiti (-206 venerdì, -99 sabato). Oggi sono 6,6 mila i pazienti assistiti nelle strutture sanitarie lombarde.

Salgono i dimessi (+417) anche se in numero più contenuto rispetto a quanto registrato venerdì (+869).

Circa settemila i tamponi effettuati nell’ultimo giorno, contro i 13 mila effettuati sia sabato che venerdì.

In provincia di Lecco

Riguardo al dato provinciale, nel lecchese si sono riscontrati ufficialmente 54 nuovi casi di Coronavirus. Il totale delle persone che hanno contratto la malattia sale a 2.344

Nelle altre province

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.453 (+59)

ieri: 11.394 (+34)

l’altro ieri: 11.360 (+47)

BS: 13.028 (+29)

ieri: 12.999 (+70)

l’altro ieri: 12.929 (+68)

CO: 3.313 (+20)

ieri: 3.293 (+22)

l’altro ieri: 3.271 (+27)

CR: 6.106 (+18)

ieri: 6.088 (+20)

l’altro ieri: 6.068 (+31)

LO: 3.047 (+30)

ieri: 3.017 (+23)

l’altro ieri: 2.994 (+28)

MB: 4.823 (+78)

ieri: 4.745 (+16)

l’altro ieri: 4.729 (+25)

MI: 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano citta’

ieri: 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano citta’

l’altro ieri: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano citta’

MN: 3.199 (+5)

ieri: 3.194 (+9)

l’altro ieri: 3.185 (+10)

PV: 4.490 (+34)

ieri: 4.456 (+40)

l’altro ieri: 4.416 (+67)

SO: 1.181 (=)

ieri: 1.181 (=)

l’altro ieri: 1.181 (+1)

VA: 2.783 (+68)

ieri: 2.715 (+10)

l’altro ieri: 2.705 (+38)

e 1.693 in corso di verifica