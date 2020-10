Coronavirus: i dieci comuni lecchesi più colpiti dalla pandemia

Lecco, Merate e Calolzio i comuni con più casi dall’inizio dell’emergenza

Rispetto al numero di abitanti più casi a Perledo, Suello, Introbio e Galbiate

LECCO – Mentre il dato sui contagi è in aumento in questi ultimi giorni (ieri sono stati 25 i nuovi malati registrati in provincia di Lecco) ecco una panoramica generale dei Comuni lecchesi dove il contatore di Regione Lombardia, dall’inizio della pandemia, ha toccato il dato più alto.

I centri che più hanno registrato casi di Coronavirus sono inevitabilmente i più popolosi, con il capoluogo in primis, dove i malati complessivi (dai primi casi di contagio verificati fino ad oggi) hanno superato i cinquecento. Il virus a Lecco ha toccato l’1% della popolazione residente.

Seguono Merate con 215 casi (1,44% della popolazione), Calolziocorte con 172 casi (1,24%), Galbiate con 150 casi (1,76%), Casatenovo con 129 casi (0,98%), Oggiono con 107 casi (1,17%), Valmadrera con 103 casi (0,90%), Olgiate Molgora con 97 casi (1,49%), Brivio con 71 casi (1,55%), Monticello Brianza con 61 casi (1,46%).

Il quadro si ribalta sui piccoli centri se teniamo teniamo conto del rapporto tra i casi di contagio registrati rispetto al numero di abitanti: al primo posto troviamo Perledo (49 casi, 5,36% della popolazione) anche se sul dato ha influito il focolaio di virus che si è sviluppato nella casa di riposo, c’è poi Suello con 39 casi (2,22%), Introbio con 38 casi (1,91%), Galbiate con 150 casi (1,76%) dove anche qui ha influito sul dato i contagi registrati in casa di riposo, e Civate con 60 casi (1,58%).

Qui la tabella con i dieci Comuni della provincia di Lecco più colpiti dal virus