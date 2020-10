Covid. In ospedale a Lecco salgono a 52 i ricoverati. La situazione oggi

Aumentano i pazienti in cura per Covid all’ospedale di Lecco

Posti in terapia intensiva esauriti, sub intensiva quasi satura

LECCO – Continuano a crescere i dati dei ricoverati per Covid all’ospedale di Lecco: se nel report di domenica (vedi articolo) erano 38 i pazienti complessivi, nell’ultimo bollettino diffuso dall’Asst, lunedì pomeriggio, il loro numero è salito a 52.

Restano tutti occupati i sei posti dedicati ai malati di Coronavirus in terapia intensiva ed è quasi satura ora (3 posti su 4) anche la terapia sub intensiva che fino a domenica non aveva ancora pazienti.

Pieni anche i posti (20) previsti nel reparto di malattie infettive e nel settore 1 del reparto di medicina (16 posti). Nove in tutto i pazienti per cui è stato necessario l’uso del ventilatore polmonare.

Nella tabella il report completo reso noto dall’ospedale (clicca per ingrandire).