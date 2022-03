Torna a salire il numero di ricoverati per Covid in ospedale a Lecco

Sono ora 51 i pazienti al Manzoni ma nessuno in terapia intensiva

LECCO – Se i dati di inizio settimana avevano mostrato un lieve aumento dei ricoveri per Covid in ospedale a Lecco, questa tendenza si conferma nell’ultimo aggiornamento che arriva dall’azienda ospedaliera: dai 40 ricoveri del 10 marzo scorso si è passati ai 46 di questo martedì ed ora, due giorni dopo, si sono superati i cinquanta pazienti.

Sono infatti 51 i malati affetti dal virus ospiti del Manzoni a Lecco. Tra di loro non ci sono casi gravi, nessuno risulta infatti ricoverato in terapia intensiva e solo un paziente è sottoposto a Cpap per aiutarlo nella respirazione.

Zero i casi di ricoverati per Covid all’ospedale Mandic di Merate.