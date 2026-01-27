Croce Rossa Lecco, un 2025 da record: quasi 11.000 interventi in un anno

10.941 servizi complessivi, una forte spinta sulla formazione dei cittadini e l’ingresso di 30 nuovi volontari

Il presidente Cavalieri: “Il bilancio evidenzia l’impegno costante nel rispondere in maniera efficace ai bisogni del territorio”

LECCO – Il 2025 non è stato un anno come gli altri per la Croce Rossa di Lecco. I dati del bilancio consuntivo parlano chiaro: con 10.941 servizi effettuati, l’associazione ha segnato un vero e proprio record storico, confermandosi un punto di riferimento insostituibile per la comunità lecchese e per il sistema di emergenza-urgenza territoriale.

Il cuore dell’attività è stato il comparto sanitario. Dei quasi undicimila interventi totali, ben 10.682 sono stati dedicati all’emergenza-urgenza e ai trasporti sanitari. A questi si aggiunge l’impegno costante durante la vita pubblica della provincia: la CRI ha garantito la sicurezza in 259 eventi tra manifestazioni sportive, culturali e ricreative, assicurando un presidio sanitario costante che ha permesso il regolare svolgimento delle attività locali.

“Il 2025 ha rappresentato un anno di significativa operatività per la nostra associazione – commenta Enzo Cavalieri, presidente del comitato di Lecco – che ha proseguito con continuità il proprio impegno a servizio della popolazione, operando in stretto raccordo con le istituzioni del territorio e con il sistema di emergenza”.

Uno dei dati più interessanti riguarda la cultura del soccorso. La Croce Rossa di Lecco non si è limitata agli interventi in strada, ma ha investito massicciamente nella prevenzione e nell’istruzione. Nel corso dell’anno sono stati organizzati 170 corsi di formazione rivolti alla popolazione “laica”, coinvolgendo 1.650 persone tra studenti, lavoratori e privati cittadini.

Un impegno che va di pari passo con la crescita interna della struttura: nel 2025 sono stati formati e inseriti in organico 30 nuovi volontari, linfa vitale che permette di mantenere alti gli standard professionali dell’associazione.

“Il bilancio delle attività svolte nel 2025 evidenzia l’impegno costante del Comitato di Croce Rossa Italiana di Lecco nel rispondere in maniera efficace ai bisogni del territorio – conclude il presidente Enzo Cavalieri – confermandone il ruolo essenziale all’interno del sistema di assistenza alla comunità locale”.