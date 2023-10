Croce Rossa Lecco: una raccolta alimentare alle ‘Meridiane’ per i bisognosi

L’iniziativa organizzata dall’associazione per le famiglie in difficoltà

Sabato 14 ottobre l’appuntamento al centro commerciale ‘Le Meridiane’

LECCO – La Croce Rossa di Lecco organizza, sabato 14 ottobre dalle ore 8.30 alle 17.30, la tradizionale raccolta alimentare in favore di chi ha più bisogno di aiuto. I volontari dell’associazione saranno presenti al Bennet del centro commerciale ‘Le Meridiane’.

“Potrete aiutarci – spiegano dal Comitato di Lecco – aggiungendo alla vostra spesa alimenti a lunga durata quali: latte, legumi, carne in scatola, pasta, riso, farina, conserve, olio, alimenti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa“.

I viveri raccolti alimenteranno le scorte dei pacchi alimentari che, ogni lunedì mattina, i nostri volontari distribuiscono alle famiglie in difficoltà del territorio. Questo servizio si svolge in collaborazione con i servizi sociali dell’amministrazione comunale che si occupano di identificare i beneficiari del servizio, in base alle richieste loro pervenute.

“Aiutateci ad aiutare, vi aspettiamo!”, l’appello dell’associazione.