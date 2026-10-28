Cucina tipica lombarda, approvata la legge regionale: risorse e nuove iniziative

Il Consiglio regionale approva il provvedimento che sostiene le produzioni agroalimentari, le filiere corte e il turismo

Stanziati circa 600mila euro per il biennio 2027-2028

LECCO – La cucina tipica lombarda diventa uno strumento di valorizzazione delle produzioni locali, delle tradizioni gastronomiche e del turismo. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il 27 ottobre 2026 il progetto di legge dedicato alla promozione della cucina tipica regionale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra territorio, filiere agroalimentari e attività economiche.

Il provvedimento prevede risorse per circa 600mila euro nel biennio 2027-2028, destinate a iniziative di promozione, sostegno alle filiere corte e valorizzazione dei prodotti lombardi. Tra i temi emersi nel dibattito anche la possibilità di dare maggiore spazio alle produzioni locali nelle mense scolastiche.

A sottolineare il valore della legge è Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Montagna, che ha richiamato il ruolo delle tradizioni gastronomiche nel sostenere l’economia delle aree montane.

“Valorizzare la cucina tipica significa sostenere chi produce, chi trasforma e chi cucina. Dalla Valsassina, con i suoi formaggi, alle eccellenze del Lecchese e della Valtellina, le nostre tradizioni rappresentano una risorsa economica e un’opportunità per contrastare lo spopolamento delle aree montane. Il Right to Stay, il diritto di restare, passa anche dalla possibilità di creare lavoro e costruire un futuro nei propri territori”, ha dichiarato Zamperini.

Nel corso del confronto in Aula, il consigliere ha proposto di valorizzare maggiormente i prodotti lombardi anche nelle mense scolastiche, nel rispetto delle esigenze nutrizionali e delle norme sugli acquisti pubblici. L’obiettivo è promuovere la conoscenza delle produzioni regionali fin dalla giovane età e, allo stesso tempo, offrire nuove opportunità alle filiere agricole del territorio.

“Le scuole possono contribuire a trasmettere la cultura alimentare e far conoscere ai ragazzi i prodotti della nostra terra. Portare più attenzione alla stagionalità e alle produzioni a km 0 nelle mense scolastiche significherebbe educare le nuove generazioni e offrire nuove opportunità alle filiere agricole lombarde”, ha aggiunto Zamperini, ringraziando il primo firmatario della proposta, Alessandro Corbetta, Alberto Luca Somaschini, presidente dell’Unione Cuochi Regione Lombardia, e gli operatori impegnati nella tutela e nella promozione della cucina regionale.

La legge introduce anche nuovi strumenti per rendere riconoscibili le attività che contribuiscono alla diffusione della tradizione gastronomica lombarda. Tra questi figura il riconoscimento regionale “Cucina tipica lombarda”, destinato agli esercizi di ristorazione che propongono in modo significativo e continuativo piatti tradizionali e valorizzano l’impiego di prodotti agroalimentari regionali.

Sono inoltre previsti il “Mese della cucina tipica lombarda” e il “Forum della cucina lombarda”, iniziative pensate per promuovere eventi, favorire la collaborazione tra istituzioni e operatori e coinvolgere associazioni e scuole alberghiere nella diffusione della cultura enogastronomica.

Il provvedimento presta attenzione alle produzioni di qualità, includendo prodotti DOP, IGP, PAT e STG, quelli a marchio De.Co., le produzioni dei Distretti del cibo e quelle legate alle filiere corte. Riconosce inoltre il contributo di Pro Loco, confraternite enogastronomiche, accademie del gusto e associazioni senza scopo di lucro nella promozione delle specialità locali.

È prevista anche l’istituzione di un Comitato tecnico regionale per la cucina tipica lombarda, composto da esperti dei settori agroalimentare, enogastronomico, storico-culturale e della ristorazione. L’organismo avrà funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale e la partecipazione sarà a titolo gratuito.

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza ha evidenziato le ricadute potenziali della legge anche per il territorio lecchese, sottolineando il valore delle tradizioni gastronomiche come elemento di identità e opportunità economica.

“La cucina lombarda racconta la storia delle nostre comunità, il lavoro delle imprese e le competenze che si sono tramandate nel tempo. Questa legge riconosce il valore di una tradizione che unisce cultura, professionalità e attività economiche diffuse in tutta la Lombardia, sostenendo chi ogni giorno contribuisce a mantenerla viva: dai produttori agli operatori della ristorazione”, ha dichiarato Piazza.

Per la provincia di Lecco, il provvedimento può rappresentare un’occasione per rafforzare la promozione delle specialità locali, dalla cucina lariana alle produzioni della Valsassina e delle vallate montane, favorendo il collegamento tra gastronomia, accoglienza turistica e attività economiche.

“Sarà importante coinvolgere le realtà che operano nelle comunità, dalle associazioni alle scuole, per avvicinare anche i più giovani alla conoscenza dei prodotti e delle ricette tradizionali. Trasmettere questi saperi significa mantenere vivo il legame con la storia dei territori e dare continuità a un patrimonio che appartiene a tutta la Lombardia”, ha concluso il sottosegretario.