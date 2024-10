Culinary Class Wars: lo chef lecchese Fabrizio Ferrari protagonista su Netflix

L’ex cuoco del Porticciolo 84 vive e lavora in Corea, dove insegna anche in Università

Ferrari ha gareggiato tra i 20 chef ‘Cucchiai Bianchi’ di fama internazionale

LECCO – Lo chef lecchese Fabrizio Ferrari protagonista del food show koreano Culinary Class Wars – Sfida agli Chef in onda sul Netflix.

L’ex cuoco del Porticciolo 84, da un anno e mezzo si è trasferito definitivamente in Corea, a Seoul: “L’hasink, il cibo coreano, e la cultura di questo Paese sono stati per me un amore a prima vista – ha raccontato – ho iniziato a viaggiare spesso qui dal 2020, iniziando anche ad insegnare. Trasferirmi in Corea è stato il coronamento di un sogno e della mia passione”.

Ferrari, che insegna arti culinarie alla Sejong University, nel 2018 aveva già preso parte ad un altro programma televisivo, Hansik Daechup – Korean Food Battle. Il ritorno in tv è stato possibile grazie a Paik Jong-Won, chef ed imprenditore, giudice del food show: “E’ stato mio mentore qui in Corea, aiutandomi anche con il mio lavoro, quindi quando mi ha invitato ho accettato, mi sembrava anche una bella occasione per provare qualcosa di diverso”.

Nel programma 80 chef alle prime armi (cucchiaio nero) sfidano 20 colleghi di fama mondiale (cucchiaio bianco) per una battaglia ai fornelli. “Io sono stato selezionato tra i bianchi, devo dire che è stata un’esperienza davvero molto interessante oltre che divertente. Netflix poi è una piattaforma di grande visibilità e questo fa sempre piacere” ha raccontato lo chef. Curiosità, tra i concorrenti con la divisa nera, c’era anche Shim Won Hyouk, sous chef di Ferrari al Porticciolo 84, originario proprio di Seoul.

Ferrari non è arrivato in finale (la sfida è stata vinta dallo chef Kwon Sung-Jun), ma dal Bel Paese in tanti lo hanno tifato.