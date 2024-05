Cultura sulla sicurezza nei cantieri, a Meci incontro con gli ingegneri

Ieri, alla Mostra dell’Edilizia MECI, la discussione sul tema

Tantissimi gli ospiti che hanno preso parola durante l’incontro. Il coordinatore Vianello: “La cultura della sicurezza deve partire anche dalle scuole”

ERBA – La cultura della sicurezza è un tema fondamentale, in particolar modo nel comparto edile. È partito da questo assunto l’incontro che si è svolto giovedì 16 maggio nell’ambito della Mostra dell’Edilizia MECI, promosso dalla Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia (CROIL) in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Como e con l’Ordine degli Ingegneri di Lecco.

Il seminario si è aperto con i saluti istituzionali di Massimiliano De Rose, Presidente di CROIL e dell’Ordine degli Ingegneri di Como, Raffaele Perego, membro del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco, e di Anselmo Gallucci, Presidente Ordine Architetti di Lecco, Ippolita Chiarolini Delegata Lombardia CNI (contributo audiovideo) e Alessandro Fermi, assessore all’università ricerca e innovazione della Regione Lombardia, che hanno poi lasciato spazio al panel dedicato alle relazioni scientifiche.

“La cultura della sicurezza sul lavoro la si può e si deve diffondere partendo dalla scuola sino ad arrivare alla formazione specifica per i lavoratori, che non deve essere solo una enunciazione di articoli di legge, ma momento di riflessione sui comportamenti non sicuri che molto spesso sono così attuati perché sì è sempre fatto così” – ha dichiarato Sergio Vianello, Coordinatore della commissione sicurezza cantieri della CROIL, il primo a prendere la parola. Sono poi seguiti, fra gli altri, gli interventi di Claudio Giacalone, comandante dei Vigili del Fuoco di Como, l’ATS Brianza, che ha puntato l’attenzione sulla campagna “Impariamo dagli errori”, Luca Beretta, membro della Commissione Sicurezza Cantieri della CROIL, Andrea Barison, direttore dell’area Sicurezza e Ambiente di Confindustria Lecco e Sondrio, e Francesco Molteni, presidente di ANCE Como, Chiara Ghilotti, segretario Commissione sicurezza cantieri CROIL, Alex D’Adda, avvocato penalista del foro di Bergamo, Monica Bernardi – ODCEC – comitato scientifico gruppo area lavoro, Maurizio Costa, Daniela Aguglia, Manuel Ravasio, Emanuele Cerani membri della Commissione Sicurezza Cantieri della CROIL, Andrea Barison, direttore dell’area Sicurezza e Ambiente di Confindustria Lecco e Sondrio e Paolo Belluco Ingegnere che ha portato un contributo alla tecnologia con il suo progetto dedicato alla salute e sicurezza dei lavoratori: WINGS.

Al centro delle relazioni l’impegno condiviso da imprese, operatori e tecnici, tutti chiamati a misurarsi con le normative in materia, con l’obiettivo di adottare delle buone pratiche che possono contribuire in maniera significativa a migliorare la percezione, spesso negativa, legata a questo settore. Per farlo, è necessario innanzitutto un cambiamento culturale e di mentalità, che va sollecitato cercando di influire sugli atteggiamenti e migliorando le competenze. La Consulta Regionale Ordine degli Ingegneri Lombardia con questo evento, che rientra in una serie di incontri dedicati alla tematica della sicurezza nei cantiere, intende fornire il proprio contributo per sensibilizzare ulteriormente sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel contesto edile, comparto che si caratterizza per l’elevato grado di rischio.

A questo scopo contribuirà anche la campagna di monitoraggio della situazione a cui tutti gli operatori del settore sono chiamati, compilando il modulo disponibile a questo LINK.