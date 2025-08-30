“Cuori Olimpici” ai Piani d’Erna con ‘Lecco Ama la Montagna’

Giornata di iniziative in occasione del progetto ‘Cuori Olimpici’, presente anche Regione Lombardia

In concomitanza alle ore 12 in vetta al Resegone le celebrazioni per i 100 anni della Croce

LECCO – Una giornata speciale tra natura, sport e musica, immersi nel paesaggio dei Piani d’Erna con “Lecco Ama la Montagna”. Un evento dedicato a chi ama la montagna e desidera riscoprire il territorio attraverso esperienze outdoor e divertirsi anche ascoltando musica dal vivo con performance dal carattere internazionale.

La giornata si svolge in concomitanza con la giornata di celebrazioni per il centenario della posa della croce sul Monte Resegone. Alta 11 metri e pesante 100 quintali, la croce fu infatti inaugurata dal cardinale Tosi il 19 agosto 1925.

Il programma

Dalle 13:45 alle 16:15 ci sarà la montagna in modo inclusivo, esplorando la natura con esperienze accessibili, rigeneranti e divertenti. Dall’escursione in joelette al forest bathing, dal trail running al laboratorio sensoriale nel bosco: attività diverse, unite da uno stesso spirito di condivisione, benessere e contatto profondo con l’ambiente.

Dalle 16.15 spazio alla musica: due concerti immersi nella natura, con atmosfere evocative e sonorità intense. Si parte con i “Lilac Will”, band romana che propone un folk originale, introspettivo e avvolgente.Dopo i primi concerti nei locali della capitale e importanti aperture per diversi artisti, si affermano vincendo il Roma Folk Contest e partecipando a diverse rassegne.

Chiuderà l’evento la performance di Rachel Croft, artista britannica capace di incantare con il suo stile cinematico e le sue melodie potenti. Ha calcato palchi iconici da New York a Londra, passando per il Bluebird Café di Nashville, il Bitter End e l’Abbey Road Studios, conquistando pubblico e critica. I suoi brani sono stati trasmessi da BBC e Netflix, e diffusi nei principali store del Regno Unito come Tesco, Caffè Nero e Waterstones.Le location di entrambi i concerti saranno segnalate direttamente in quota.

Cuori Olimpici

L’edizione 2025 di “Lecco Ama la Montagna” è parte del programma “Cuori Olimpici” di Regione Lombardia, una rassegna di eventi che toccherà 12 province in preparazione delle Olimpiadi Milano Cortina del prossimo anno. Nel corso del pomeriggio, verso le 17.30, ai Piani d’Erna si terrà un momento istituzionale tra Comune di Lecco e Regione Lombardia per la consegna del Cuore Olimpico.