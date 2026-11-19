La campagna “Una vita da social” ha fatto tappa in città per promuovere la cultura digitale tra i più giovani

“La sicurezza non è solo sulle piazze e sulle strade, ma anche online”

LECCO – Nonostante il maltempo, è stata una mattinata partecipata quella di oggi, giovedì 19 novembre, al Monumento ai Caduti di Lecco, dove ha fatto tappa il truck della Polizia Postale nell’ambito della campagna educativa “Una vita da social”. A salire a bordo e a partecipare alle attività sono stati circa 200 studenti delle scuole del territorio, coinvolti in un percorso di sensibilizzazione sui rischi della rete e sull’importanza di navigare in sicurezza.

La piazza si è trasformata per l’occasione in un’aula a “cielo aperto”, con gli esperti della Polizia Postale impegnati in lezioni interattive e momenti di confronto con i ragazzi. Attraverso un gioco e attività pensate per coinvolgere direttamente gli studenti, sono stati affrontati i temi della sicurezza online, dell’uso consapevole dei social network e dei comportamenti da adottare per proteggersi dai pericoli del web. A guidare gli operatori il comandante della Polizia Postale di Milano, Alessandro Carmeli.

A metà mattinata il momento istituzionale, con la presenza del prefetto di Lecco Paolo Ponta, del questore Stefania Marrazzo e del sindaco di Lecco Filippo Boscagli, che hanno voluto rivolgere un messaggio direttamente ai giovani.

Il questore Marrazzo ha invitato gli studenti a non avere timore di chiedere aiuto e a rivolgersi agli adulti e alle istituzioni in caso di difficoltà: “Noi lavoriamo per voi, sempre. Abbiate fiducia nelle istituzioni: quando qualcosa non va, venite a parlare con noi, oppure confrontatevi con i vostri genitori o con i vostri insegnanti. Non c’è nessun problema che non possa essere affrontato o risolto”.

Un messaggio condiviso anche dal sindaco Boscagli, che ha sottolineato l’attenzione delle istituzioni nei confronti delle nuove generazioni: “C’è un mondo di persone che lavora con una preoccupazione positiva: fare in modo che voi possiate stare al sicuro e non dobbiate trovarvi ad affrontare situazioni problematiche”.

A chiudere gli interventi il comandante Alessandro Carmeli, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di conoscere le regole della navigazione digitale prima di iniziare a utilizzare la rete in autonomia.

“Tra qualche anno navigherete in rete in modo sempre più autonomo e ci sono delle regole che è importante conoscere e rispettare, per la vostra sicurezza. La sicurezza, infatti, non riguarda soltanto le piazze e le strade, ma anche il mondo online. È proprio questo il senso dell’incontro di oggi: imparare fin da adesso a riconoscere i rischi in cui si può incorrere utilizzando internet e capire come prevenirli”.

L’iniziativa ha così riportato al centro un tema sempre più attuale: quello della cultura digitale. Accanto alle opportunità offerte dalla rete, infatti, esistono rischi che possono riguardare anche i più giovani, dal cyberbullismo alla diffusione inconsapevole di dati e immagini personali, fino ai contatti con sconosciuti e alle truffe online.

Conoscere questi pericoli, imparare a riconoscerli e sapere a chi rivolgersi in caso di bisogno sono passaggi fondamentali per costruire un rapporto consapevole con il mondo digitale. Un messaggio che la Polizia Postale ha voluto portare direttamente tra i banchi di scuola, trasformando per una mattina il Monumento ai Caduti in un luogo di incontro e formazione.