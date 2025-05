Da Lecco a Biella in bici per partecipare all’Adunata degli Alpini

Ivan e Samantha sono partiti dal rione di Acquate alla volta del Piemonte

Domani anche la sezione Ana di Lecco, con tutti i suoi gruppi, parteciperà alla tradizionale sfilata

LECCO – Il richiamo per l’annuale Adunata degli Alpini è sempre molto forte. Centinaia di migliaia di persone, ogni anno, si uniscono ai festeggiamenti al fianco degli Alpini. E così, anche due lecchesi sono partiti da Acquate in bicicletta per raggiungere Biella, in Piemonte, dove proprio in queste si sta svolgendo la 96^ Adunata Nazionale.

Ivan e Samantha sono saliti in sella e hanno percorso i circa 150 chilometri che uniscono Lecco a Biella per festeggiare insieme agli Alpini di Acquate e insieme agli Alpini di tutti gli altri gruppi della sezione Ana di Lecco che domani, domenica 11 maggio, parteciperanno alla suggestiva sfilata, un momento particolarmente intenso perché capace di unire tradizione, emozioni e valori alpini.