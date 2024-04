LECCO – Vacanze di Pasqua anche per LeccoNotizie.com che, in occasione dei due giorni di festa, si prenderà un po’ di riposo. Non mancheremo comunque di aggiornarvi in caso dovessero verificarsi fatti importanti nel corso della giornata. A tutti i lettori uno speciale augurio di Pasqua e Pasquetta.

La Redazione