Da Lecconotizie un augurio a tutte le mamme

Nel giorno dedicato a chi ci ama incondizionatamente, celebriamo la forza e la dolcezza delle mamme

LECCO – Oggi, sulle rive silenziose del nostro lago, si alza un pensiero affettuoso per tutte le mamme. Quelle che camminano al nostro fianco ogni giorno e quelle che ci vegliano da lontano. In questa domenica di maggio, che profuma di fiori e ricordi, anche Lecconotizie.com si unisce in un abbraccio ideale a chi ha fatto del dono di sé una missione quotidiana. Buona Festa della Mamma a tutte le donne che, con pazienza e coraggio, nutrono la vita.