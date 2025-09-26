Da ottobre due nuove opportunità per i giovani del territorio

Sette incontri tra ottobre e marzo

Una sessantina i giovani coinvolti

LECCO – Al via da ottobre il percorso “Routes of wonder” e l’evento di co-design, rispettivamente parte dei progetti “Lecco Talent Lab” e “Spazio al Talento”, promossi dal Comune di Lecco attraverso Informagiovani, che condividono l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni, mettendole in primo piano e creando connessioni concrete con il tessuto professionale e produttivo del territorio.

Lecco Talent Lab, finanziato da ANCI e guidato dal Comune di Lecco in collaborazione con la Camera di commercio e i comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, si propone di rafforzare settori chiave dell’economia locale come turismo, ristorazione, filiere agroalimentari, innovazione digitale e creatività tecnologica, attraverso un percorso formativo d’eccellenza chiamato “Routes of Wonder” che prenderà il via il 4 ottobre.

Il percorso, realizzato insieme a The European House – Ambrosetti, società di consulenza di rilievo internazionale, si articola in sette incontri tra ottobre e marzo nella fascia oraria dalle 9 alle 15 e coinvolgerà circa sessanta giovani tra i 18 e i 35 anni. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per l’orientamento, lo sviluppo progettuale e la nascita di idee imprenditoriali innovative. Alla fine del percorso, i progetti saranno presentati al pubblico e i tre più meritevoli riceveranno un riconoscimento speciale.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il form online disponibile a questo collegamento e sulla pagina web di Informagiovani.

Parallelamente, prenderà forma l’evento di Co-Design “Disegna il tuo spazio in città”, parte del progetto Spazio al talento, che intende trasformare il centro civico Sandro Pertini di Germanedo in un hub giovanile multifunzionale, gestito da under 35 attraverso un modello di governance partecipata.

L’iniziativa avrà luogo sabato 4 ottobre, dalle 16 alle 18.30 e, in questa occasione, i partecipanti potranno confrontarsi per raccogliere idee e definire insieme le funzioni e i possibili scenari d’uso degli spazi del Pertini tra cui auditorium, palestra, sala civica M. Calvetti, aree per coworking e creatività e playground, che diventeranno un punto di riferimento per formazione, innovazione sociale e autoimprenditorialità.

Così gli assessori allo Sport Emanuele Torri e all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo: “Nel mese di ottobre saranno diverse le proposte dell’Informagiovani, accomunate dal desiderio di accompagnare i giovani alla scoperta dei propri talenti. Attraverso l’iniziativa ROUTES OF WONDER, ci sarà l’opportunità per i giovani tra i 18 e i 35 anni di riflettere sul tema dell’imprenditorialità in rapporto alle caratteristiche del nostro territorio. Si tratta di una bella occasione per far emergere idee imprenditoriali innovative, che saranno fonte di arricchimento per la nostra città.

Con l’evento di codesign di Spazio al Talento prosegue il percorso di ascolto dei giovani rispetto alla gestione del Centro Pertini: i giovani sanno essere fonte di ispirazione per gli adulti e pertanto in questa fase di co-progettazione il loro punto di vista sarà sicuramente decisivo. Un ringraziamento a tutto lo staff di Informagiovani per il costante lavoro di progettazione di iniziative rivolte ai nostri giovani!”

Per partecipare è necessario iscriversi tramite form online a questo collegamento.

Le due iniziative rappresentano un momento significativo per Lecco, con l’avvio di percorsi innovativi e coinvolgenti dedicati alle nuove generazioni, che rafforzano ulteriormente il ruolo del Servizio giovani all’interno della rete territoriale.

Per maggiori informazioni scrivere a informagiovani@comune.lecco.it o su WhatsApp al numero 0341.481570.