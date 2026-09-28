Da trasporti e giovani all’integrazione: Forza Italia Lecco avvia tre tavoli di lavoro

Alessandro Del Sonno guiderà Trasporti e Mobilità, Mirko Franceschetti il Dipartimento Politiche Giovanili e Sport

Tra i nodi la ferrovia verso Milano e la SS36, con l’obiettivo di coinvolgere professionisti, realtà produttive e associazioni

LECCO – Nuovi incarichi e tre tavoli di lavoro per rafforzare il rapporto con il territorio e tradurre il confronto con cittadini, professionisti e realtà locali in proposte. Forza Italia Lecco amplia la propria organizzazione provinciale affidando ad Alessandro Del Sonno la responsabilità del Dipartimento Trasporti e Mobilità e a Mirko Franceschetti quella del Dipartimento Politiche Giovanili e Sport, accanto alla già designata Kaouter Raki per Integrazione, Libertà religiosa e Dialogo interculturale.

La scelta, nelle intenzioni del partito guidato dal segretario provinciale Roberto Gagliardi, punta a concentrare il lavoro su alcuni temi considerati centrali per il Lecchese, coinvolgendo il tessuto economico, sociale e professionale. Con l’assegnazione delle responsabilità prendono il via anche i rispettivi tavoli di confronto.

Sul fronte dell’integrazione, il lavoro affidato a Raki sarà incentrato su libertà religiosa, dialogo interculturale, rispetto delle regole e legalità. “Mentre gli estremi alzano la voce e cercano la contrapposizione ad ogni costo – afferma Gagliardi – noi rispondiamo con la serietà di chi vuole affrontare i problemi reali. L’integrazione, la libertà religiosa e la convivenza interculturale sono temi che riguardano da vicino le nostre famiglie, le nostre aziende e le nostre comunità”. Per il segretario provinciale, apertura e dialogo devono procedere insieme al “pieno rispetto della legalità, della Costituzione e delle regole”, contrastando al tempo stesso “ogni forma di estremismo e fanatismo”.

A Del Sonno spetterà invece il coordinamento del lavoro su Trasporti e Mobilità, partendo dalle esigenze di pendolari, studenti, lavoratori e categorie economiche. Tra i temi indicati figurano la direttrice ferroviaria verso Milano e le criticità della SS36, sulle quali l’obiettivo dichiarato è arrivare a proposte concrete e realizzabili.

Franceschetti guiderà il Dipartimento Politiche Giovanili e Sport, con un’attenzione rivolta alla partecipazione dei giovani, alla formazione di una nuova classe dirigente e alla valorizzazione dello sport di base come strumento educativo, sociale e di aggregazione.

“Vedere giovani preparati ed entusiasti come Alessandro e Mirko metterci la faccia dimostra che Forza Italia a Lecco vuole investire sulle persone, sulle competenze e sul futuro – prosegue Gagliardi -. Per noi un incarico politico non è una medaglia né un titolo da esibire: è una responsabilità. Significa studiare i problemi, ascoltare chi li vive ogni giorno, confrontarsi con le realtà del territorio e rimboccarsi le maniche per costruire risposte fattibili”.

La nuova organizzazione viene presentata dal partito anche come uno strumento per consolidare il confronto con il mondo professionale, associativo, produttivo e del volontariato della provincia. Una linea che Gagliardi riconduce all’identità liberale, europeista, garantista e moderata rivendicata da Forza Italia e al suo ruolo nel centrodestra.

“Ai toni urlati della propaganda preferiamo la cultura del FARE, l’apertura al mondo delle professioni, del lavoro e del volontariato – conclude il segretario provinciale -. Forza Italia è una casa liberale e garantista che non si chiude, ma che vuole fare rete e mettere insieme competenze, esperienze e idee”. L’invito è rivolto a donne, uomini e giovani interessati a impegnarsi per il territorio, indipendentemente dal percorso professionale e dall’esperienza maturata.