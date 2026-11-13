Dal 16 novembre le linee D150/D151 collegheranno direttamente gli ospedali di Lecco e Merate

Tre nuovi collegamenti giornalieri consentiranno di spostarsi direttamente tra i due presidi ospedalieri

Gabriele Canini (Arriva Italia): “L’ascolto del territorio è fondamentale per rendere il trasporto pubblico sempre più vicino alle esigenze delle persone”

LECCO – Da lunedì 16 novembre Arriva Italia, in coordinamento con l’Agenzia per il TPL del Bacino di Como, Lecco e Varese e il Comune di Merate, amplia il servizio delle linee D150/D151 Lecco-Garlate-Valgreghentino-Merate, estendendo il tragitto di alcune corse fino agli Ospedali di Lecco e Merate. La novità permetterà così di spostarsi con il trasporto pubblico tra i due presidi sanitari, integrando questa possibilità di collegamento nell’offerta già esistente sul territorio.

I nuovi collegamenti prevedono due partenze dall’Ospedale di Merate alle 8.00 e alle 10.15, con arrivo all’Ospedale di Lecco, e una partenza dall’Ospedale di Lecco alle 12.10, con arrivo all’Ospedale di Merate. Si tratta del prolungamento di corse già esistenti delle linee D150/D151, che manterranno il percorso e le fermate intermedie previste dal servizio, estendendo il collegamento fino alle due strutture ospedaliere.

“L’ascolto del territorio è fondamentale per rendere il trasporto pubblico sempre più vicino alle esigenze delle persone. Con questo intervento abbiamo potuto rispondere a una necessità concreta, integrando servizi già presenti e migliorando l’accessibilità ai due presidi ospedalieri. È un esempio di come il servizio possa evolvere anche attraverso azioni mirate, sulla base delle esigenze che emergono dal territorio», dichiara Gabriele Canini, Direttore di Esercizio delle sedi di Bergamo e Lecco di Arriva Italia.