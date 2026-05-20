Dal Badoni al Ministero: il team lecchese trionfa allo Smart Project Omron 2026

Protagonisti dell’esperienza gli studenti Loris Pennati e Matteo Altieri, accompagnati dal professor Giorgio Molteni, che hanno rappresentato l’istituto lecchese nella finale nazionale svoltasi a Roma il 5 e 6 maggio.

La manifestazione si è aperta martedì 5 maggio all’Hotel dei Giuochi Delfici con il test scritto dedicato alle tecnologie Omron, prova fondamentale per la classifica finale. Dopo la correzione e il confronto sui risultati, i ragazzi hanno partecipato a una visita guidata nel centro della Capitale e alla cena di gala organizzata al Casale Tor di Quinto insieme agli altri team finalisti provenienti da tutta Italia.

Il momento decisivo è arrivato mercoledì 6 maggio nella sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a Viale Trastevere, dove i dieci gruppi finalisti hanno presentato i propri progetti nella storica Sala Aldo Moro, con l’evento trasmesso in diretta streaming.

Il team lecchese ha affrontato la prova finale illustrando il proprio progetto in dodici minuti, seguiti da una sessione di domande con giornalisti e commissione esaminatrice. La graduatoria conclusiva è stata elaborata combinando per il 50% i risultati ottenuti nel test teorico e per il restante 50% la valutazione del progetto presentato.

Proprio in questa classifica complessiva il team “PLC-Programmable Lecco” ha conquistato il primo posto della categoria Junior, ottenendo il premio finale della competizione.

La trasferta si è conclusa con il pranzo organizzato all’interno del Ministero, occasione per celebrare il risultato insieme ai docenti e agli altri partecipanti prima del rientro a Lecco.

Il successo ottenuto dagli studenti del Badoni conferma il livello delle competenze sviluppate all’interno dell’istituto lecchese nel campo dell’automazione industriale e della progettazione tecnologica, valorizzando un percorso scolastico che ha portato il team lecchese a distinguersi tra le migliori realtà italiane del settore.