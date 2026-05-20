Dal Badoni al Ministero: il team lecchese trionfa allo Smart Project Omron 2026

Protagonisti della vittoria gli studenti Loris Pennati e Matteo Altieri insieme al professor Giorgio Molteni
LECCO – Dalle aule dell’IIS Badoni di Lecco fino al Ministero dell’Istruzione e del Merito, conquistando il gradino più alto del podio nazionale. Si è conclusa con una vittoria la partecipazione del team “PLC-Programmable Lecco” alla 19esima edizione dello Smart Project Omron Educational, una delle competizioni italiane più prestigiose dedicate al settore dell’automazione industriale.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.