Dal Badoni all’Europa: premiato un professore di Mandello

Selezionato tra i vincitori dell’edizione 2025 del festival Science on Stage Italia

Gli undici docenti selezionati rappresenteranno l’Italia al festival europeo in programma nel maggio 2026 in Lituania

LECCO – Il professor Paolo Gondoni, docente di Fisica presso l’Istituto Badoni di Lecco e residente a Mandello del Lario, è stato selezionato tra i vincitori dell’edizione 2025 del festival Science on Stage Italia, svoltosi a Rovereto dal 26 al 28 settembre. L’evento ha riunito docenti da tutta Italia con l’obiettivo di promuovere l’insegnamento delle discipline STEM attraverso progetti didattici innovativi. Gli undici docenti selezionati rappresenteranno l’Italia al festival europeo in programma nel maggio 2026 in Lituania.

Il progetto – presentato dal professor Gondoni – è stato sviluppato lo scorso anno scolastico con una classe quarta liceo e ha previsto la realizzazione di misuratori di carica elettrostatica con materiali semplici e a basso costo. Gli strumenti sono stati costruiti direttamente da studentesse e studenti nei laboratori dell’Istituto, dimostrando come l’apprendimento scientifico possa nascere da attività pratiche, accessibili e altamente formative.

A rendere possibile questo tipo di esperienza è stato il potenziamento delle ore di laboratorio di Fisica, reso disponibile negli anni passati grazie all’organico dell’autonomia. A partire da quest’anno scolastico, la mancanza di una risorsa fondamentale renderà molto più difficile la realizzazione di percorsi laboratoriali approfonditi e innovativi.

Il successo dell’Istituto Badoni di Lecco conferma il valore della scuola pubblica italiana, che – quando messa nelle condizioni di lavorare – sa offrire esperienze formative di eccellenza, capaci di proiettarsi su scenari educativi internazionali.