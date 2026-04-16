Dal Medio Oriente all’Ucraina: a Lecco con Luca Steinmann si parla di guerra e informazione

Giovedì 23 aprile alle 21 in sala Ticozzi l’incontro “Raccontare la guerra” promosso dal Comune di Casargo

Approfondimento sui conflitti contemporanei e sulla narrazione giornalistica dai fronti di guerra

LECCO – Un approfondimento sui conflitti contemporanei e sul ruolo dell’informazione nei teatri di guerra è al centro dell’incontro pubblico “Raccontare la Guerra. Dal Medio Oriente all’Europa, dall’Iran all’Ucraina”, in programma giovedì 23 aprile alle ore 21 alla Sala Ticozzi di via Ongania.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Casargo con il patrocinio del Comune di Calolziocorte e vedrà la partecipazione di due relatori: Luca Steinmann, reporter di guerra italo-svizzero con esperienza diretta nei principali scenari internazionali, e Marcello Berera, analista geopolitico della redazione Zenith.

Steinmann arriva all’incontro dopo una recente missione in Libano, dove ha documentato gli sviluppi della crisi mediorientale, e dopo essere stato in Iran lo scorso dicembre per seguire le proteste e le dinamiche interne al Paese. A dialogare con i relatori sarà il giornalista Matteo Bonacina di LeccoToday, che modererà la serata.

Previsti anche i saluti istituzionali della presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e del sindaco di Casargo Antonio Pasquini.

L’incontro si propone come un momento di approfondimento sulle dinamiche dei conflitti attuali, sulle difficoltà della narrazione giornalistica dai fronti di guerra e sulle implicazioni geopolitiche che coinvolgono l’Europa e il contesto internazionale.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.