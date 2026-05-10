Dalla redazione di Lecconotizie un augurio a tutte le mamme

Una giornata dedicata a chi ci ama incondizionatamente

Oggi si celebra la forza e la dolcezza delle mamme

LECCO – Oggi si celebra la Festa della Mamma e anche dal nostro territorio nasce un pensiero affettuoso. Le mamme sono coloro che camminano al nostro fianco ogni giorno e ci vegliano da lontano.

In questa domenica 10 maggio, che profuma di fiori e ricordi, anche Lecconotizie.com si unisce in un abbraccio ideale a chi ha fatto del dono di sé una missione quotidiana. Buona Festa della Mamma a tutte le donne che, con pazienza e coraggio, nutrono la vita.