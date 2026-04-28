Dalla “Venere” di Tiziano fondi alle scuole: premio anche alla Pietro Scola di Lecco

Concluso a Milano il concorso “Un gesto per il futuro: la cura” promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro ed Edison

Premiati gli alunni della 5 B della scuola primaria Scola di Lecco

LECCO – Dalla bellezza della “Venere che benda Amore” di Tiziano Vecellio a un investimento concreto sulle scuole del territorio. Si è tenuta ieri mattina, lunedì 27 aprile, nella sede centrale di Edison a Milano, la cerimonia conclusiva del concorso “Un gesto per il futuro: la cura”, promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro insieme al gruppo energetico.

Un’iniziativa nata dopo la mostra del capolavoro di Tiziano ospitata a Carate Brianza tra il 17 ottobre e il 9 dicembre 2025, capace di richiamare 25mila visitatori in 54 giorni. Un percorso culturale durato circa 200 giorni che ha coinvolto anche il mondo della scuola, chiamato a riflettere sul tema della cura e dell’amore.

Tra i vincitori spicca il territorio lecchese: il primo premio per la scuola primaria, pari a 3mila euro, è stato assegnato alla classe Quinta B della scuola primaria paritaria Pietro Scola di Lecco. Un riconoscimento importante che permetterà di potenziare l’attività didattica dell’istituto.

Per la categoria elementari sono stati premiati anche gli alunni della scuola primaria Carlo Collodi di Seveso (classi Prima A, B, C e D) con 2mila euro, oltre alla Quarta B del plesso Don Rinaldo Beretta di Paina di Giussano e alla Seconda A della scuola primaria Istituto San Vincenzo di Erba, entrambe premiate con mille euro.

Per le scuole superiori, il premio principale da 4mila euro è andato alla Quinta D del Liceo Artistico Modigliani di Giussano, mentre 2mila euro sono stati assegnati alla Prima A Grafica dell’Istituto tecnico Carlo Acutis di Milano.

Per le scuole medie, primo posto (3mila euro) alle classi Seconda A e B della scuola Nova Terra di Buccinasco. Premi da 2mila euro anche alla Terza A della scuola Dante Alighieri di Carate Brianza e alla Prima B dell’Istituto Milano Spiga Solferino.

Complessivamente sono stati distribuiti 20mila euro a nove scuole lombarde, fondi che serviranno a rafforzare l’offerta formativa.

Il concorso ha visto la partecipazione di 42 classi provenienti da 31 istituti delle province di Lecco, Monza e Brianza, Milano, Como, Bergamo, Varese e Brescia, per un totale di 1.150 studenti e 52 elaborati presentati.

I più piccoli hanno realizzato racconti, poesie, disegni e canzoni, mentre gli studenti delle secondarie si sono cimentati anche in video e campagne digitali, tutti incentrati sul tema della cura: verso sé stessi, gli altri e l’ambiente.

Il punto di partenza è stato il messaggio del dipinto di Tiziano, in cui Venere benda Amore guidandone l’istinto e trasformandolo in sentimento consapevole. Un gesto simbolico che richiama la responsabilità affettiva e il valore della cura nelle relazioni e nella società.

“Un viaggio artistico lungo duecento giorni si conclude oggi a Milano – ha dichiarato Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –. Da questa esperienza di bellezza è nato il concorso che ha sfidato il talento artistico degli studenti lombardi su temi, quello della cura e più in generale dell’amore, fortemente inclusivi che hanno portato alla partecipazione di oltre mille giovani. La splendida conclusione di questo progetto è la miglior premessa per l’inizio del prossimo: la Fondazione è infatti già al lavoro, insieme ai propri partner, per portare sul territorio un altro capolavoro per il prossimo autunno”.

All’evento, ospitato nella Sala Azionisti di Edison, hanno partecipato circa 250 rappresentanti delle scuole, tra studenti e insegnanti. Sul palco, oltre a Lupi, anche l’amministratore delegato di Edison Nicola Monti, l’attore Giacomo Poretti, la giornalista Chiara Icardi e l’ex calciatore Cristian Brocchi.

Presenti anche i rappresentanti degli uffici scolastici territoriali, tra cui Letizia Affatato (Milano), Elena Centemero (Monza e Brianza) e Adamo Castelnuovo (Lecco).

“Oggi celebriamo insieme il potere dell’arte, un potente strumento di educazione e sviluppo – ha sottolineato Daniele Bellini, direttore Business Unit Idroelettrica di Edison –. Proprio attraverso l’arte stiamo consolidando un legame duraturo, quello tra Edison, la Fondazione e i territori, le scuole e i giovani e siamo orgogliosi di constatare con quanto entusiasmo oltre mille studenti e studentesse si siano messi in gioco partecipando al concorso. Tramite quest’iniziativa abbiamo voluto alimentare quel senso di comunità indispensabile per il benessere collettivo e favorire una riflessione comunitaria e personale sul tema della cura, in ogni sua declinazione e ambito di applicazione. Come Edison, siamo felici di potenziare l’attività didattica degli istituti premiati e, più ampiamente, di contribuire alla formazione di ragazze e ragazzi, che rappresentano il futuro dei territori in cui operiamo”.