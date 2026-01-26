Dalle fabbriche ai caseifici: il territorio si racconta con “Saper fare”

Dal 31 gennaio al 1° febbraio visite straordinarie nelle aziende simbolo del territorio

A Pasturo visite guidate nei reparti di Carozzi Formaggi

LECCO – La cultura d’impresa come patrimonio identitario dei territori di Como, Lecco e Alta Brianza apre le porte al pubblico con “Saper fare: le imprese si raccontano”, l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco insieme alle Delegazioni FAI di Como, Lecco e Alta Brianza. Presentato a Como, il progetto prenderà forma nel fine settimana dal 31 gennaio al 1° febbraio, con un programma di aperture straordinarie pensato per valorizzare il lavoro, le competenze e le tradizioni produttive che caratterizzano l’area lariana.

L’obiettivo è raccontare il “saper fare” come elemento fondante dell’identità e dello sviluppo del territorio, offrendo al pubblico la possibilità di entrare in luoghi simbolo dell’imprenditoria locale, non solo come spazi di produzione ma come punti di incontro tra storia, tradizione, innovazione e creatività. Un percorso che mette in luce competenze e professionalità che si tramandano nel tempo, rinnovandosi.

Protagoniste dell’iniziativa saranno quattro realtà imprenditoriali rappresentative del tessuto produttivo lariano: La Fer S.r.l – Fratelli Ramaioli di Cantù, storica impresa di artigiani fabbri; FASAC 1955 di Cassina Rizzardi, simbolo della tradizione tessile; Bric’s Industria Valigeria Fine S.p.A. di Olgiate Comasco, marchio di respiro internazionale; e Carozzi Formaggi S.r.l. di Pasturo, realtà storica del comparto agroalimentare legata alla tradizione casearia della Valsassina.

Durante la conferenza stampa le aziende aderenti hanno ricevuto il titolo di “Ambasciatrice del Saper Fare”, riconoscimento simbolico del loro ruolo di custodi e narratori della cultura imprenditoriale del territorio. Ai visitatori sarà consegnato un Passaporto del Saper Fare, da timbrare in ogni tappa, trasformando le visite in un racconto collettivo di scoperta e appartenenza.

Per quanto riguarda il territorio lecchese, un ruolo centrale sarà quello di Carozzi Formaggi, che aprirà le porte della propria sede nell’ambito del progetto. La visita guidata permetterà di conoscere da vicino una realtà che da generazioni produce formaggi artigianali radicati nella tradizione della Valsassina. Il percorso accompagnerà i visitatori nei reparti produttivi, con particolare attenzione alle fasi di stagionatura del Taleggio DOP e del Gorgonzola DOP, e sarà arricchito dal racconto della storia aziendale e della tradizione casearia locale.

Le visite a Carozzi Formaggi si svolgeranno sabato e domenica alle 9.30 e alle 10.30, per gruppi di massimo 20 persone, con una durata di circa 50 minuti. È previsto un contributo minimo consigliato di 8 euro per gli iscritti FAI e 12 euro per i non iscritti; ai partecipanti saranno forniti camice, cuffia e calzari, mentre si consiglia abbigliamento pesante. Al termine della seconda visita, intorno alle 11.30, sarà possibile prendere parte a una degustazione di formaggi organizzata dall’azienda, al costo di 20 euro, con possibilità di acquisto dei prodotti.

La partecipazione all’iniziativa richiede prenotazione obbligatoria tramite il portale FAI Prenotazioni.