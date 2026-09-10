Declino demografico, quale futuro per il Lecchese? A Lecco il confronto con Alessandro Rosina

Il demografo dell’Università Cattolica dialogherà con rappresentanti delle istituzioni, della sanità e del mondo del lavoro

Sabato 19 settembre, dalle 10 alle 13, il seminario promosso da Comunità Democratica nella sala di Confcommercio

LECCO – Il declino demografico e le sue conseguenze sul territorio lecchese saranno al centro del nuovo appuntamento promosso da Comunità Democratica Lecco, che prosegue così il percorso di approfondimento avviato nei mesi scorsi. A guidare la riflessione sarà Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano, saggista ed editorialista del Sole 24 Ore.

“Inverno o glaciazione. Lecco e il declino demografico. Destino ineluttabile o stagione superabile?” è il titolo scelto per il seminario, in programma sabato 19 settembre, dalle 10 alle 13, nella sala di Confcommercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco. L’incontro sarà aperto al pubblico.

Il percorso sulla crisi demografica era entrato nel vivo a fine giugno a Casatenovo, dove Comunità Democratica aveva riunito esponenti del mondo del lavoro e dell’economia, della scuola e delle realtà sociali lecchesi per un primo confronto sulle ricadute locali del fenomeno. Gli elementi emersi in quella occasione costituiranno la base della discussione del 19 settembre.

Dopo la sintesi del percorso svolto sul territorio, sarà Rosina a entrare nel cuore del tema con la propria relazione. Seguirà un confronto con alcuni rappresentanti delle istituzioni, della sanità e del mondo del lavoro. I saluti introduttivi saranno affidati al vicesindaco di Lecco Carlo Piazza; interverranno poi la vicesindaca di Merate Valeria Marinari, il direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli e la segretaria generale della Cisl Monza Brianza Lecco Annalisa Caron. A moderare l’incontro sarà Paolo Brivio di Comunità Democratica Lecco.

Il confronto non si limiterà a fotografare le conseguenze della crisi demografica. L’obiettivo sarà infatti mettere a fuoco le criticità che il fenomeno determina sia a livello globale sia sul territorio e, allo stesso tempo, individuare possibili strategie di adattamento al nuovo scenario. Al dialogo saranno chiamati anche alcuni dei soggetti coinvolti nella prima fase del percorso promosso dall’associazione.

L’intento è arrivare a piste di lavoro concrete sulle quali possano intervenire istituzioni, realtà economiche e attori sociali, cercando di evitare che le tendenze più problematiche diventino difficilmente reversibili e mantenendo aperte prospettive di sviluppo per le comunità locali.