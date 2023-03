Dieci anni di Lecco Partecipa Click: oltre 7 mila segnalazioni dai cittadini

La piattaforma per le segnalazioni e suggerimenti dalla cittadinanza ha compiuto 10 anni

Oltre 7 mila richieste, la maggior parte per strade e viabilità. L’assessore: “Il contributo dei cittadini è fondamentale”

LECCO – Ha superato i dieci anni di attività Lecco Partecipa Click: era infatti il febbraio del 2013 quando era stata presentata e messa in funzione la piattaforma online attraverso la quale i cittadini, con un ‘click’ appunto, possono inviare le loro segnalazioni al Comune.

Piccoli e grandi problemi, dalle buche in strada alla situazioni legate al decoro pubblico e la sicurezza, guasti o eventuali disservizi, segnalazioni e reclami ma anche suggerimenti possono essere sottoposti all’amministrazione comunale per migliorare la fruizione della città.

Contributi che non sono mancati da parte della cittadinanza: in questi dieci anni sono state oltre 7,7 mila le richieste giunte in municipio attraverso il portale.

Il picco si è registrato con il primo anno di utilizzo (1654 segnalazioni) per poi assestarsi su numeri più bassi negli anni successivi (763 nell’anno 2014, 563 nel 2015, 544 nel 2016, 627 anno 2017, 621 anno 2018, 554 anno 2019, 440 anno 2020) e tornare ad aumentare nel 2021 (887 e poi 1091 nel 2022) grazie al rinnovo del sistema che lo ha reso accessibile anche da cellulare e quindi più semplice ed immediato.

“Crediamo assolutamente in questa modalità di coinvolgimento dei cittadini, tanto che uno dei primi interventi che abbiamo voluto è stato quello di modernizzare questa piattaforma e renderla accessibile da smartphone – spiega l’assessore comunale Alessandra Durante –Per quanto possa essere grande il nostro impegno, non potremo mai essere capillari sul territorio come la presenza dei cittadini e le loro segnalazioni sono importantissime. La piattaforma è uno strumento di lavoro per gli uffici comunali ma anche una modalità efficace di comunicazione per il cittadino, decisamente meglio di un post lasciato genericamente sui social”.

Le segnalazioni recepite dal sistema e giungono agli uffici comunali competenti per ogni ambito: “A seconda del tipo di segnalazione, l’ufficio valuta se può procedere direttamente alla risoluzione oppure se necessario attivare altri soggetti. Nel caso dei abbandono rifiuti, per esempio, viene coinvolta Silea, problemi all’illuminazione pubblica interverrà la compagnia elettrica competente”.

Riguardano soprattutto la situazione delle strade, marciapiedi la viabilità e il verde pubblico le principali segnalazioni giunte agli uffici, seguite in ordine di grandezza dalle segnalazioni riguardanti le condizioni degli arredi urbani e questioni legate a rifiuti e igiene pubblica.

Entro 24 ore la risposta degli uffici e 15 giorni è il tempo medio per la risoluzione del problema segnalato: “Si può sempre migliorare – commenta l’assessore – molto dipende dalla possibilità di intervenire direttamente noi, e generalmente siamo veloci, oppure se necessario l’intervento di terzi sulle cui tempistiche possiamo fare poco. L’obiettivo è diventare sempre più rapidi e al nostro interno ci sono uffici strutturati che si muovo in maniera più efficiente ed altri su cui stiamo lavorando”.

Guardando al futuro dell’Urban Click di Lecco “abbiamo un progetto in collaborazione con Silea – ci spiega Durante – affinché le segnalazioni riguardanti i rifiuti vengano mandate in automatico ad una piattaforma comune, senza i nostri uffici debbano inviarle a Silea ma che siano visibili ad entrambi. E’ una proposta che speriamo di attuare nel giro di qualche mese”.