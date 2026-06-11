Diego Toluzzo è il nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti

I nomi dell’Ufficio di Presidenza
LECCO – A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, concluse in seconda votazione il 25 maggio 2026, è stato eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2026-2030.
Il Consiglio neoeletto si è ufficialmente insediato in data 5 giugno 2026 e, nel corso della prima seduta, ha provveduto all’assegnazione delle cariche istituzionali.
La composizione dell’Ufficio di Presidenza risulta così composta: Presidente: Arch. Diego Toluzzo; Vicepresidente: Arch. Giulia Torregrossa; Segretario: Arch. Silvana Scaramelli; Tesoriere: Arch. iunior Corrado Andrea Lozza
Il nuovo Consiglio resterà in carica per il quadriennio 2026-2030, proseguendo l’attività istituzionale dell’Ordine a servizio degli iscritti e della valorizzazione della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore sul territorio provinciale.
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