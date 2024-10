“Diffondere la cultura del primo soccorso”: grande successo per “Lecco è… viva!”

Questa mattina in piazza Cermenati la manifestazione dedicata alla formazione e sensibilizzazione sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare

Il Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza della ASST di Lecco: “Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per diffondere competenze essenziali in situazioni critiche”

LECCO – Nonostante un inizio piovoso e il maltempo che sembrava minacciare nuovamente l’evento, “Lecco è… viva!” si è fortunatamente svolta all’asciutto, consentendo la partecipazione di numerose persone. La manifestazione, dedicata alla formazione e alla sensibilizzazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, è iniziata questa mattina, domenica. Promossa dall’ASST di Lecco in collaborazione con il Dipartimento di Emergenza Urgenza e l’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), e patrocinata dal Comune di Lecco, ha trasformato piazza Cermenati in un ampio spazio per l’apprendimento e la sensibilizzazione su queste importanti manovre.

L’iniziativa, rinviata dal 19 ottobre a causa delle condizioni meteo avverse, è stata pensata per diffondere tra la popolazione la conoscenza di tecniche salvavita fondamentali. “Abbiamo in media un arresto cardiaco al giorno in provincia di Lecco,” ha spiegato il Dottor Salvatore Alongi, Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza della ASST di Lecco. “Di questi, circa il 75% sono testimoniati, ma solo un terzo dei casi vede l’avvio di manovre di rianimazione da parte di chi è presente. Ogni minuto senza intervento significa una riduzione del 10% nelle probabilità di sopravvivenza e in dieci minuti, purtroppo, possiamo perdere il paziente”.

L’obiettivo dell’evento è stato dunque chiaro: incrementare la consapevolezza e la prontezza nella risposta all’arresto cardiaco, insegnando alla cittadinanza a riconoscere l’emergenza e ad applicare le corrette tecniche di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Un arresto cardiaco può verificarsi in qualsiasi momento e il primo intervento dei presenti è spesso determinante per il destino della vittima. Il coinvolgimento di AREU, delle associazioni locali e del Comune di Lecco ha conferito un valore aggiunto all’iniziativa, creando una sinergia di intenti volta a formare il maggior numero possibile di cittadini.

Gli stand informativi, presidiati dai volontari e dai rappresentanti delle associazioni di emergenza, hanno accolto molti lecchesi curiosi e attenti. Grazie all’impegno di operatori sanitari e istruttori qualificati, è stato possibile offrire dimostrazioni pratiche e istruzioni dettagliate sulla “catena della sopravvivenza”: dal riconoscimento dell’arresto cardiaco all’attivazione dei soccorsi, fino alle tecniche di compressione toracica e all’uso dei defibrillatori automatici.

“Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per diffondere competenze essenziali in situazioni critiche”, ha sottolineato il dottor Alongi, esprimendo soddisfazione per l’ampia partecipazione dei cittadini, nonostante il maltempo iniziale. “L’obiettivo è una risposta immediata e consapevole. Non dobbiamo aspettare l’arrivo dei soccorsi, ma intervenire subito”.

“Lecco è… viva!” si è dimostrato un appuntamento importante per la città, che guarda alla sensibilizzazione e alla formazione come strumenti per costruire una comunità più sicura e preparata. Con il supporto del Comune e il contributo di AREU e ASST Lecco, l’evento rappresenta un passo significativo verso una cultura dell’emergenza condivisa, in cui ciascun cittadino può fare la differenza.

Durante la mattinata si è svolto anche un flash mob che ha coinvolto tutte le realtà presenti: Areu, Croce Rossa di Colico, Croce Rossa di Lecco, Croce San Nicolò Leccosoccorso, Volontari Soccorso Calolziocorte, Soccorso delgi Alpini di Mandello del Lario, Croce Bianca di Merate, Croce Rossa di Valmadrera, Croce Verde di Bosisio Parini e il Comitato della Croce Rossa Regione Lombardia.