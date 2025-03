‘Direzione salute’, camminata di benessere con le ostetriche

Un’iniziativa dell’Ordine della Professione Ostetrica Interprovinciale

LECCO – L’Ordine della Professione di Ostetrica/o interprovinciale di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza Brianza e Sondrio, con il patrocinio dell’ASST di Lecco, organizza “Direzione Salute – Camminiamo Insieme”, un evento speciale dedicato al benessere e alla salute di genere.

L’iniziativa si terrà sabato 22 marzo e prevede una camminata lungo la ciclopedonale di Lecco, con ritrovo fissato per le ore 10:00 in via Lungolario Piave 6/A. Ostetriche, donne, ragazze e famiglie potranno partecipare a questa mattinata all’insegna della sensibilizzazione, della condivisione e del movimento.

Durante il percorso, le ostetriche saranno a disposizione per fornire informazioni sui corretti stili di vita, sugli screening per la prevenzione, sui servizi sanitari disponibili e sui diritti legati alla salute materna e neonatale. Un’occasione unica per prendersi cura di sé, scoprire nuove risorse per il benessere e trascorrere del tempo in compagnia in un’atmosfera rilassata e accogliente.

La partecipazione è aperta a tutti ed è possibile iscriversi all’evento attraverso il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTVVAduGzsBYLtlb4D_r9Lb-ir7zPNyzG6_cTKF6CdAMQAQ/viewform?usp=send_form