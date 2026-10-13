Disabilità grave e gravissima, 75 mila euro per la residenzialità nel Lecchese

ll finanziamento è destinato ad ATS Brianza per un progetto sperimentale rivolto alle persone con disabilità grave e gravissima in difficoltà economica

Piazza: “La collaborazione tra istituzioni e territorio è fondamentale”

LECCO – Regione Lombardia stanzia 75.000 euro a favore di ATS Brianza per un progetto sperimentale rivolto alle persone con disabilità grave e gravissima in difficoltà economica. L’obiettivo è sostenere gli interventi residenziali e rafforzare la rete di assistenza sul territorio.

Un contributo per aiutare le persone con disabilità più vulnerabili e le famiglie che devono affrontare percorsi assistenziali complessi e onerosi. È quanto prevede il provvedimento approvato dalla Giunta di Regione Lombardia, che destina 75 mila euro ad ATS Brianza per avviare un progetto sperimentale dedicato alla residenzialità delle persone con disabilità grave e gravissima in condizioni di fragilità economica nella provincia di Lecco.

A illustrare le finalità della misura è Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, che sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno agli Ambiti Territoriali Sociali del territorio lecchese. “Con queste risorse rafforziamo la rete di sostegno a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie”, dichiara Piazza, evidenziando il ruolo del finanziamento regionale nel favorire interventi concreti a supporto delle situazioni più fragili.

Il progetto è rivolto alle persone con disabilità grave e gravissima che si trovano in difficoltà economica e che non beneficiano di altre forme di sostegno economico. Le risorse saranno assegnate secondo le procedure stabilite dalla delibera regionale, sulla base del progetto che sarà presentato da ATS Brianza.

La misura punta a sostenere gli Ambiti Sociali nell’attivazione di interventi destinati alla residenzialità, con particolare attenzione a chi non può contare su altri aiuti economici. “La misura nasce per rispondere a bisogni reali che riguardano famiglie spesso lasciate sole ad affrontare percorsi complessi e onerosi”, spiega il sottosegretario.

Per Piazza, il finanziamento rappresenta un intervento mirato a rafforzare la protezione sociale e a offrire un sostegno alle famiglie che vivono situazioni di particolare difficoltà. “Abbiamo voluto destinare queste risorse a un progetto mirato, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle persone più fragili che si trovano in condizioni di difficoltà economica e non possono contare su altri sostegni”, aggiunge.

Nel delineare gli obiettivi dell’iniziativa, il sottosegretario richiama anche il tema dell’inclusione e della tutela della dignità delle persone con disabilità. L’intento dichiarato dalla Regione è rafforzare la rete territoriale di assistenza e favorire risposte adeguate ai bisogni di chi si trova in condizioni di maggiore vulnerabilità.

Piazza ringrazia infine l’assessore regionale Elena Lucchini, ATS Brianza, gli Ambiti Territoriali Sociali e gli operatori impegnati quotidianamente accanto alle persone con disabilità. “La collaborazione tra istituzioni e territorio è fondamentale per trasformare le risorse regionali in risposte concrete per i cittadini e le famiglie più fragili”, conclude.