Disabilità sensoriale: consegnati i diplomi del corso per Assistenti alla Comunicazione

Il percorso di formazione ha lo scopo di formare una figura professionale in aiuto di studenti con disabilità sensoriale

La consegna degli attestati si è svolta nella sede di ATS Brianza

LECCO – Si è concluso con la consegna dei diplomi del corso per Assistenti alla Comunicazione nell’ambito della disabilità sensoriale promosso da ATS Brianza. Il percorso di formazione, finanziato da Regione Lombardia, aveva l’obiettivo di formare nuovi Assistenti alla Comunicazione che potessero operare sul territorio in relazione alla misura di “Inclusione scolastica a favore di studenti con disabilità sensoriale”.

“ATS Brianza rappresenta ormai da anni un punto di riferimento regionale per la gestione delle tematiche legate alla disabilità sensoriale e siamo lieti di essere stati promotori di nuove iniziative, tra le quali il Corso di Formazione di Base per Assistenti alla Comunicazione – ha spiegato il Direttore Generale di ATS Brianza, Dott. Michele Brait – Questa figura professionale rappresenta una grande risorsa per gli studenti con disabilità sensoriale (dall’asilo nido alla scuola secondaria di II grado), in quanto promuove il percorso di crescita armonica dello studente, permette una maggiore autonomia ed integrazione dello studente all’interno del contesto didattico, raccordandosi con la famiglia, la classe ed i servizi territoriali.”

L’Assistente alla Comunicazione è un facilitatore della comunicazione, dell’apprendimento, dell’integrazione e della relazione tra il soggetto con disabilità visiva e/o uditiva, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali; in particolare supporta i bambini e gli studenti con disabilità sensoriale al fine di: promuoverne e potenziarne il percorso di crescita armonica e di autonomia attraverso interventi educativi e abilitativi; supportarli nella didattica, aiutandoli ad accrescere e sviluppare le proprie potenzialità cognitive, relazionali e sociali attraverso l’esperienza dell’apprendimento; attuare una maggiore integrazione nelle Istituzioni Scolastiche e Formative, contribuendo a costituire e a realizzare gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato.

Il percorso è cominciato a luglio 2023 e ha avuto una durata di 260 h complessive (230 di formazione e 30 di stage), oltre alla prova finale svolta negli scorsi giorni. L’evento formativo è stato proposto da ATS Brianza gratuitamente e ha visto la partecipazione di docenti da Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Istituto dei Ciechi di Milano e ANS Associazione Nazionale Subvedenti di Milano.

“Il mio augurio è che possiate rappresentare dei facilitatori della comunicazione, inclusione e dell’apprendimento per gli studenti sul nostro territorio” ha concluso il Dott. Brait prima di iniziare la cerimonia di consegna dei diplomi.