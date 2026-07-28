Dissesto idrogeologico, quasi 4 milioni di euro al Lecchese

Regione Lombardia rifinanzia il Bando Dissesti 2024

Finanziati 20 interventi di messa in sicurezza. Piazza: “Risorse fondamentali per prevenire il rischio e garantire maggiore sicurezza al territorio”

LECCO – Quasi quattro milioni di euro per finanziare 20 interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico in provincia di Lecco. È quanto prevede il rifinanziamento del Bando Dissesti 2024 approvato dalla Giunta regionale della Lombardia, che ha incrementato la dotazione complessiva del programma di oltre 52 milioni di euro, consentendo lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento di numerosi progetti rimasti finora esclusi per esaurimento delle risorse.

Per il territorio lecchese lo stanziamento ammonta a 3.968.419 euro, destinati a opere di difesa del suolo, consolidamento dei versanti, sistemazione dei corsi d’acqua e mitigazione del rischio idrogeologico.

L’incremento della dotazione finanziaria deriva da due diverse fonti: 31,2 milioni di euro provengono da risorse regionali previste dalla legge di Bilancio 2026-2028, mentre 21,1 milioni di euro arrivano dalla riprogrammazione del Programma Regionale FESR 2021-2027, destinata a interventi per il ripristino del ciclo dell’acqua e il rafforzamento della capacità dei territori di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

«Questo stanziamento rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei territori e delle amministrazioni locali che da tempo attendono risorse indispensabili per realizzare interventi di prevenzione e messa in sicurezza», commenta il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

«La provincia di Lecco è uno dei territori lombardi maggiormente esposti alle criticità idrogeologiche per la sua conformazione montana e per la presenza di numerosi centri abitati, infrastrutture e attività economiche in contesti particolarmente delicati. Con quasi 4 milioni di euro finanziamo interventi concreti che consentiranno ai Comuni di intervenire prima che le criticità si trasformino in emergenze».

Il Bando Dissesti 2024 era rivolto ai Comuni montani e parzialmente montani, alle Comunità montane, alle Province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali. In tutta la Lombardia sono stati presentati 267 progetti, dei quali 249 ritenuti ammissibili. Le risorse inizialmente disponibili avevano permesso di finanziare soltanto i primi 44 interventi in graduatoria.

«Grazie a questo importante rifinanziamento sarà possibile ampliare significativamente il numero dei progetti sostenuti da Regione Lombardia, dando risposta a molte amministrazioni che, pur avendo presentato proposte valide e cantierabili, erano rimaste escluse esclusivamente per carenza di fondi», sottolinea ancora Piazza.

Per il Lecchese il provvedimento assume un valore particolare, considerata la diffusa fragilità idrogeologica che caratterizza il territorio. «Con questo provvedimento il Lecchese ottiene 20 interventi finanziati, distribuiti tra Valsassina, Alto Lago, area montana e Brianza lecchese. È un risultato importante perché mette i Comuni nelle condizioni di programmare opere attese da anni e rafforza la sicurezza del territorio attraverso una logica di prevenzione e non soltanto di gestione delle emergenze».

Il sottosegretario richiama inoltre l’attenzione sugli effetti sempre più evidenti degli eventi meteorologici estremi. «Negli ultimi anni abbiamo visto quanto il nostro territorio sia esposto agli effetti di eventi meteorologici sempre più intensi. Per questo è fondamentale continuare a investire nella difesa del suolo e nella messa in sicurezza dei versanti, dei corsi d’acqua e delle aree più fragili. Intervenire oggi significa garantire maggiore sicurezza ai cittadini, tutelare le infrastrutture e preservare il patrimonio ambientale delle nostre comunità».

Piazza ha infine ringraziato l’assessore regionale alla Montagna e agli Enti locali Massimo Sertori, evidenziando come il rifinanziamento confermi l’attenzione di Regione Lombardia verso i territori montani e le politiche di prevenzione del dissesto.

I finanziamenti nel dettaglio

Il contributo più consistente è destinato al Comune di Valvarrone, che riceverà 503.000 euro. Seguono Bellano con 442.580 euro, Primaluna con 355.133 euro, Sueglio con 263.500 euro, Introbio con 252.800 euro e Dervio con 240.000 euro.

Riceveranno inoltre finanziamenti Lierna (223.853 euro), Barzio (202.450 euro), Cortenova (177.750 euro), Valgreghentino (166.500 euro), Garlate (132.000 euro), Margno (130.666 euro), Carenno (126.635 euro), Ello (116.937 euro), Casargo (116.626 euro), Suello (110.000 euro), il Parco di Montevecchia e Valle del Curone (106.800 euro), Olginate (101.937 euro), Colle Brianza (100.250 euro) e Galbiate (100.000 euro).