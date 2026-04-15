Domenica 19 aprile partita al Rigamonti-Ceppi, modifiche alla viabilità attorno allo stadio

Domenica 19 aprile alle 14.30 la partita Lecco-Lumezzane: i provvedimenti viabilistici
Coinvolte via Pascoli, via Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio e via Mattei con rimozione forzata
LECCO – Modifiche alla viabilità in vista dell’incontro calcistico tra Lecco e Lumezzane, in programma domenica 19 aprile alle 14.30 allo stadio Rigamonti-Ceppi.
Per consentire lo svolgimento della partita, saranno introdotte limitazioni alla sosta nelle vie adiacenti all’impianto sportivo. In particolare, dalle 10.30 alle 18.30 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, fatta eccezione per quelli espressamente autorizzati.
Il provvedimento interesserà tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Ugo Merlini, e via Mattei.
Le modifiche sono finalizzate a garantire la sicurezza e la gestione dell’afflusso di pubblico in occasione dell’evento sportivo.