Domenica dedicata alla Diga del Paradone tra camminata guidata e dolce solidale

Due turni, 10-12 e 14-16, per accedere a spazi solitamente chiusi come il casello della Diga e la chiesa del collegio San Giuseppe insieme a Officina Gerenzone

Per chi lo ha prenotato, presso OtoLab, il ritiro, con offerta libera a partire da 10 euro, del “Pan-radun”, ancora prenotabile!

LECCO – L’associazione Officina Gerenzone rilancia per domenica 30 novembre una giornata dedicata alla riscoperta del territorio tra Rancio e San Giovanni, mettendo al centro due iniziative che uniscono valorizzazione storica e partecipazione civica: la passeggiata guidata fino alla Diga del Paradone e la vendita del “Pan-radun”, il dolce solidale preparato a sostegno del restauro conservativo dell’antica infrastruttura idraulica.

La camminata, con iscrizione obbligatoria, si svolgerà in due turni, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, con partenza e arrivo all’Oto Lab di via Mazzucconi 12, a Lecco. L’itinerario consentirà ai partecipanti di accedere a spazi normalmente chiusi al pubblico. Oltre alla visita eccezionale all’interno del casello della Diga, dove sarà possibile osservare da vicino il sistema di movimentazione delle paratoie “perfettamente funzionante dopo quasi 150 anni”, il percorso toccherà anche la chiesa interna del collegio San Giuseppe di Rancio, altro luogo solitamente non accessibile.

La proposta, spiegano gli organizzatori, offrirà uno sguardo ravvicinato su angoli poco noti e su località dove si sono intrecciate le vicende imprenditoriali di alcune tra le più rilevanti famiglie lecchesi: Badoni, Redaelli, Cima, Bonaiti, Gerosa e Dell’Era. Una passeggiata “molto ricca e variegata”, progettata per accompagnare i visitatori lungo un tratto significativo della storia produttiva e sociale del territorio.

Parallelamente, per tutta la giornata di domenica presso lo spazio dedicato all’associazione all’interno di Otolab, è possibile ritirare, con offerta libera a partire da 10 euro, il “Pan-radun”, definito “il dolce della Diga” già prenotato. Per chi non lo avesse ancora fatto può farlo a questo CLICCANDO QUI.

Le informazioni complete e i QR code per le registrazioni sono riportati nelle locandine diffuse da Officina Gerenzone e Oto Lab riportate anche qui sotto. Oppure cliccando qui.