Domenica l’incontro calcistico Lecco – Union Brescia, attenzione alla viabilità

Le modifiche alla viabilità intorno allo stadio per l’incontro calcistico

LECCO – Domenica 4 ottobre alle ore 12.30, si terrà l’incontro calcistico Lecco – Union Brescia presso lo Stadio Rigamonti – Ceppi, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.

In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di Via Pascoli, Via Ugo Merlini, Via Cantarelli e Via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e Via Cantarelli, e di Via Mattei dalle ore 8 alle ore 16.30.