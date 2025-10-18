Domenica sera Lecco–Union Brescia: attenzione alla viabilità

Tutti i provvedimenti in vista del match di domenica 19 ottobre alle 20.30

Dalle 16.30 alle 24 divieti di sosta e modifiche al traffico nelle vie attorno allo stadio

LECCO – In vista del match di domenica 19 ottobre tra Calcio Lecco e Union Brescia, in programma alle 20.30 allo stadio Rigamonti-Ceppi, per garantire sicurezza e agevolare l’afflusso dei tifosi, il Comune di Lecco ha predisposto modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle vie attigue all’impianto sportivo.

In particolare, dalle ore 16.30 alle 24.00, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, eccetto quelli autorizzati, in: via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Merlini), via Mattei.

Le misure rientrano nel piano di sicurezza urbana e viabilistica adottato per le partite casalinghe dei blucelesti, in particolare quelle con una prevedibile affluenza significativa di pubblico.

Si raccomanda quindi ai cittadini e agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica già posizionata in zona e di organizzarsi per tempo, evitando di lasciare i mezzi in sosta nelle aree interessate dalle limitazioni.