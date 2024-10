Domenica torna la “Camminata Manzoniana”: ecco le modifiche alla viabilità

La manifestazione si terrà dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Tutte le vie interessate dalla competizione e i provvedimenti viabilistici

LECCO – In occasione della tradizionale “Camminata Manzoniana“, manifestazione podistica non competitiva organizzata da Lecchese Turismo Manifestazioni in collaborazione con il Comune di Lecco, domenica 6 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.30, verranno attuate temporanee modifiche alla viabilità cittadina.

L’evento, che si snoderà lungo tre diversi percorsi, richiederà la sospensione momentanea della circolazione stradale per consentire il passaggio in sicurezza dei partecipanti. La Camminata Manzoniana rappresenta un appuntamento molto atteso per gli amanti dello sport e delle tradizioni locali, offrendo un’opportunità per vivere il territorio in un’atmosfera di condivisione e divertimento.

La partenza avverrà presso il parcheggio esterno del centro commerciale Meridiana e, per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, sarà istituito il divieto di transito su tutte le strade interessate dal percorso della manifestazione, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, limitatamente al tempo necessario per il passaggio dei partecipanti.

Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Caldone, da via Crollalanza fino al civico 30, dalle ore 7 alle ore 13, e in Largo Caleotto, nella piazzetta antistante l’ingresso principale del centro Meridiana, dalle ore 21 di sabato 5 ottobre alle ore 14.30 di domenica 6 ottobre, negli spazi indicati dalla segnaletica.

Il percorso da 5.5 km si snoderà lungo via Carlo Porta, via Dante Alighieri, piazza Alessandro Manzoni, viale Costituzione, via Aspromonte, attraversamento ponte Azzone Visconti, pista ciclo-pedonale, via dell’Isola, via Corti, piazza del Pesce, piazza Era, pista ciclo-pedonale fino a via Buozzi (parco Addio Ai Monti), via Buozzi, peduncolo Esselunga, corso Carlo Alberto, via Buozzi, piazza Bione, via Pescatori, via Maggiore, piazza Padre Cristoforo, via Ghislanzoni, viale Dante, via Porta, con arrivo nel piazzale del centro Meridiana.

Il percorso di 11 km attraverserà diverse vie e piazze significative della città, tra cui via Carlo Porta, via Dante Alighieri, piazza Alessandro Manzoni, viale Costituzione, via Aspromonte e il ponte Azzone Visconti, proseguendo lungo la pista ciclo-pedonale fino a via dell’Isola, via Corti, piazza del Pesce e piazza Era. Da qui, seguirà la pista ciclo-pedonale fino a via Buozzi (Parco Addio Ai Monti), per poi toccare via Mauri, piazzale Atleti Azzurri D’Italia, e la ciclo-pedonale di via Don Ticozzi.

Il percorso continuerà su via Overijse, via Elettrochimica, via Al Lago, passando per il sottopasso di via Gomez e attraversando corso E. Filiberto fino a via Olivieri, via Zelioli, piazza Sant’Andrea e via Paisiello. Si proseguirà lungo via Alle Fornaci, corso E. Filiberto, viale Valsugana, via Santa Barbara, via Fiocchi, via Tonio da Belledo, via Filanda, via Al Ponte, via Capolino, via Oratorio, via Cesura, via Ala di Trento, via Rovereto e via Frà Bernardo.

Il tracciato includerà anche viale Montegrappa, corso Promessi Sposi, via Tonio e Gervasio, via Tramaglino, piazza della Vittoria, via Perpetua, via Lucia, via Don Rodrigo, piazzetta Guerrazzi, via Garabuso, via Galileo Galilei, via Cernaia, con attraversamento di via Tonale. Gli ultimi tratti includeranno via Caldone, via Don Pozzi, via Pascoli, via Tubi e via XI Febbraio, con arrivo al parcheggio del centro Meridiana.

Il percorso da 20 km si snoderà attraverso un itinerario ricco e variegato, partendo da via Carlo Porta e proseguendo lungo via Dante Alighieri, piazza Alessandro Manzoni, viale Costituzione, via Aspromonte e attraversando il ponte Azzone Visconti. Da qui, i partecipanti seguiranno la pista ciclo-pedonale fino a via dell’Isola, via Corti, piazza del Pesce e piazza Era, proseguendo sulla pista ciclo-pedonale fino a via Buozzi (Parco Addio Ai Monti).

Il tracciato continuerà lungo via Mauri, Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, la ciclo-pedonale di via Don Ticozzi, e viale Brodolini fino a piazza delle Nazioni. Da lì, il percorso si estenderà sulla pista ciclabile fino a Vercurago, attraversando il comune di Vercurago e toccando via Laini, via Ai Molini, via Innominato e via del Sarto.

Rientrando a Lecco, i partecipanti percorreranno corso Bergamo, via Puccini, via Pergolesi, via Mascagni, via Alla Fonte, via Zelioli e piazza Sant’Andrea, per poi proseguire su via Paisiello, via Alle Fornaci, corso E. Filiberto, viale Valsugana e via Santa Barbara. Il tragitto continuerà lungo via Fiocchi, via Tonio da Belledo, via Filanda, via Al Ponte, via Capolino, via Oratorio, via Cesura, via Ala di Trento, via Rovereto e via Frà Bernardo.

A seguire, il percorso includerà viale Montegrappa, corso Promessi Sposi, via Tonio e Gervasio, via Tramaglino, piazza della Vittoria, via Perpetua, via Lucia, via Movedo, via Luera e via Allo Zucco, con attraversamento di via Tonale. Gli ultimi tratti copriranno via Caldone, via Don Pozzi, via Pascoli, via Tubi e via XI Febbraio, con arrivo presso il parcheggio del centro Meridiana.