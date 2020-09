Domenica tornano le lucie a Chiuso in memoria del Beato Serafino

Se il Palio di Chiuso è ‘saltato’ quest’anno, la gara delle lucie si farà

Partenza alle ore 16.00 da Pescate, arrivo alle 17 a Rivabella

LECCO – La pandemia di COVID-19 ha cancellato il classico Palio del Beato Serafino di Chiuso, manifestazione che, nel mese di maggio, animava il quartiere periferico lecchese.

Gli organizzatori hanno scelto di tenere viva almeno una piccola parte dell’evento, ossia la gara con le quattro lucie.

Il motivo per cui è stata scelta questa competizione è il collegamento molto stretto con la storia del Beato Serafino che, nel 1800 e nel pieno della calata dei Lanzichenecchi, prese la barca e sfidò le acque per andare a chiedere aiuto al parroco della vicina Galbiate, tornando con soldi e medicinali per i suoi concittadini.

“Abbiamo scelto di effettuare anche quest’anno la rievocazione come segno di speranza per il futuro – dicono gli organizzatori della manifestazione – vogliamo che sia un gesto benaugurante, un momento di gioia condivisa dopo tanti mesi bui”.

Le quattro lucie, ognuna assegnata a un diverso rione, partiranno domenica 27 settembre 2020 da Pescate, attorno alle ore 16.00. L’arrivo nei pressi di Rivabella è previsto per le ore 17.00. Dopo il momento di ricordo delle gesta del Beato ci sarà un piccolo rinfresco conviviale aperto a tutti i presenti.