Don Ciotti premiato come socio Onorario del CAI durante l’assemblea generale a Catania

LECCO – Don Ciotti è stato nominato socio onorario del Club Alpino Italiano durante la prima giornata dell‘Assemblea nazionale dei Delegati del CAI. La nomina riconosce il suo impegno civile, spirituale e volontaristico, celebrandolo come figura simbolica capace di incarnare i valori profondi della montagna. Nato tra le Dolomiti bellunesi, don Ciotti è descritto come un “compagno di strada” e punto di riferimento per un nuovo umanesimo fondato sul rispetto della dignità umana e su una rinnovata coscienza ecologica, che vede nella montagna un luogo sacro da custodire.

Al suo arrivo presso l’assemblea, don Ciotti si è intrattenuto con Alberto Pirovano, consigliere nazionale del CAI e membro del CAI Lecco, chiedendogli da dove venisse. Una volta appresa la provenienza, don Ciotti ha subito chiesto con interesse a Pirovano se conoscesse padre Angelo Cupini. Il lecchese ha risposto affermativamente, dicendo che la madre della presidentessa della sezione di Lecco è una collaboratrice della comunità. Don Ciotti si è mostrato estremamente entusiasta quando Pirovano gli ha proposto di metterlo in contatto con Padre Cupini, tanto che al termine del discorso e della cerimonia di consegna dell’onorificenza si è voluto appartare con lui.

L’assemblea dei delegati del CAI a Catania è stata aperta dai saluti istituzionali del sindaco Enrico Trantino, dell’assessore regionale Elvira Amata e dai videomessaggi dei ministri Daniela Santanchè e Gilberto Pichetto Fratin, che hanno sottolineato il ruolo centrale del CAI nella valorizzazione e tutela della montagna, anche in ottica climatica e ambientale.

Nel pomeriggio, l’onorevole Alessandro Panza ha aggiornato i delegati sul disegno di legge sulla montagna, attualmente in attesa di votazione alla Camera. A seguire, l’intervento del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha ringraziato il CAI per l’impegno costante verso l’accessibilità piena della montagna.

Durante la giornata sono stati conferiti i riconoscimenti alpinistici del Club Alpino Accademico Italiano a Rosa Morotti e Tito Arosio per l’impresa in Nepal, Alessandra Prato e Camilla Reggio per il viaggio in Kirghizistan, mentre la medaglia d’oro del CAI è stata assegnata a Guido Peano e Carlo Tavagnutti per il loro contributo al mondo alpinistico.