Donne caregiver e empowerment femminile: un incontro per ritrovare spazio

Appuntamento sabato 24 gennaio con Cristina Pedretti

Iniziativa patrocinata da Confartigianato Lecco

LECCO – Molte donne caregiver sanno di cosa avrebbero bisogno per stare meglio: più supporto, più spazio, più tutela per il lavoro. Il problema, però, non è la mancanza di consapevolezza, quanto piuttosto la difficoltà a sentirsi autorizzate a riconoscere e affermare questi bisogni. Dire “io” viene spesso vissuto come egoismo, dire “no” come un tradimento, ammettere “non ce la faccio” come una sconfitta.

Da queste riflessioni prende le mosse l’incontro in programma sabato 24 gennaio dedicato alle donne caregiver e ai meccanismi interiori che spesso rendono faticoso prendersi cura anche di sé. A guidare il confronto sarà Cristina Pedretti, esperta in empowerment e leadership femminile, che accompagnerà le partecipanti nella lettura di dinamiche ricorrenti come i ruoli interiorizzati, il senso del dovere, la paura del giudizio e la difficoltà a mettere confini.

L’obiettivo non è “diventare più forti”, ma smettere di chiedere a se stesse l’impossibile, riconoscendo limiti e bisogni come parte legittima del proprio percorso. L’incontro si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 e potrà essere seguito sia in presenza presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco sia online.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso il ruolo delle caregiver ed è promossa con il patrocinio di Confartigianato Imprese Lecco e del Movimento Donne Impresa Confartigianato Lecco.