Dopo il lungo stop, riprende la circolazione dei treni tra Lecco e Tirano

I lavori hanno riguardato diversi fronti

Nella fase iniziale arrivi e partenze potranno slittare di qualche minuto

LECCO – Torna oggi operativa la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco–Tirano, dopo la conclusione dei lavori di manutenzione e potenziamento alle infrastrutture ferroviarie durati 3 mesi.

Gli interventi hanno riguardato diversi fronti: manutenzione straordinaria, soppressione e potenziamento dei passaggi a livello in vista delle Olimpiadi Invernali 2026 e miglioramento dell’accessibilità delle stazioni principali (Lecco, Colico, Tirano, Morbegno, Tresenda) e delle fermate minori (Chiuro, Talamona, Dorio e Abadia Lariana). A operare sui cantieri sono stati circa 150 tecnici fra personale di RFI e ditte appaltatrici, impegnati 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana. L’investimento complessivo ha raggiunto i 57 milioni di euro.

Purtroppo la mattinata di oggi è stata segnata da forti disagi sulla tratta causati da un guasto presso la stazione di Colico (leggi qui).

Nella fase iniziale, Rete Ferroviaria Italiana (RFI), gestore dell’infrastruttura, ha disposto alcune limitazioni di velocità per consentire il graduale ritorno alla piena funzionalità della linea. Tali misure comportano modifiche agli orari di arrivo e partenza dei treni, sostituzioni parziali con autobus e la sospensione temporanea di alcune fermate.

In particolare, i treni regionali veloci Milano–Tirano potranno registrare anticipi o posticipi in partenza e arrivo fino a 20 minuti, mentre i treni regionali Lecco–Colico–Sondrio saranno limitati o rimodulati con scostamenti di circa 5 minuti.

I periodi interessati dalle variazioni

Linea Lecco–Tirano: dal 15 settembre al 1° ottobre 2025

Linea Colico–Chiavenna: dal 15 settembre al 3 ottobre 2025

Tutti i dettagli relativi a orari, sostituzioni e fermate sono consultabili sulla pagina dedicata del sito Trenord, tramite il motore orario di sito e App Trenord, dove è possibile verificare in tempo reale lo stato della circolazione.

I viaggiatori sono invitati a controllare sempre gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio, per pianificare al meglio i propri spostamenti ed evitare disagi.