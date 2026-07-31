Dopo quarant’anni di servizio Rosario Torrisi lascia la Questura di Lecco

Il dirigente dell’Ufficio Immigrazione conclude il servizio attivo dopo una lunga carriera iniziata nel 1986. Il saluto del questore Stefania Marrazzo e dei colleghi

LECCO – Il Commissario Capo Rosario Torrisi lascia la Polizia di Stato dopo quarant’anni di servizio. Si chiude una lunga carriera al servizio delle istituzioni per il dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecco, salutato da colleghi e vertici della Polizia in occasione dell’ultimo giorno di attività.

Nei giorni scorsi, in Questura, si è svolto un momento di saluto e di convivialità alla presenza del questore Stefania Marrazzo, dei funzionari e di tutto il personale, organizzato per rendere omaggio a un percorso professionale caratterizzato da impegno, dedizione e continuità al servizio della collettività.

Il Commissario Capo Rosario Torrisi conclude così una carriera iniziata nel 1986, quando si arruolò nella Polizia di Stato come agente ausiliario. I primi incarichi lo portarono al Reparto Mobile di Roma e successivamente alla Questura della Capitale. Nel 1990, ottenuta la qualifica di vice ispettore, fu assegnato alla Questura di Milano.

Nel capoluogo lombardo prestò servizio al Commissariato Cenisio fino al 1999, anno del trasferimento alla Questura di Lecco. Qui, dal 2007, ha assunto la guida dell’Ufficio Immigrazione, incarico che ha mantenuto fino al termine del servizio attivo.

Nel corso degli anni, la gestione dell’Ufficio Immigrazione lo ha reso un punto di riferimento per superiori, colleghi e istituzioni, chiamati quotidianamente ad affrontare una materia complessa e in costante evoluzione.

Accanto all’attività dirigenziale, Torrisi è stato più volte impiegato come responsabile dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nella provincia di Lecco, ricoprendo incarichi di particolare responsabilità in occasione delle operazioni più delicate.

Nel corso della cerimonia di saluto, il questore Stefania Marrazzo ha espresso il proprio ringraziamento per “la grande capacità dimostrata nella gestione dei più complessi servizi, affrontati sempre con equilibrio, competenza e senso di responsabilità”, sottolineando anche il contributo offerto nella formazione dei giovani funzionari. Un impegno, quello del Commissario Capo, che ha consentito di trasmettere “professionalità e passione”, valori che hanno accompagnato l’intero percorso all’interno della Polizia di Stato.

Con il pensionamento si chiude un capitolo professionale durato quattro decenni. Al dottor Rosario Torrisi sono stati rivolti gli auguri per l’inizio di una nuova fase della vita, nella consapevolezza di aver lasciato tra colleghi e collaboratori il ricordo di un funzionario apprezzato per serietà, professionalità e qualità umane.