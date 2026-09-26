Dote Comune, quattro tirocini in Provincia di Lecco

Un tirocinio di 12 mesi nell’area Bilancio e Finanze e tre di 6 mesi nei Centri per l’impiego

Domande entro martedì 6 ottobre

LECCO – Quattro opportunità di tirocinio nella pubblica amministrazione tra Lecco e Merate. È quanto prevede l’avviso 16/2025 Dote Comune – Anci Lombardia, per il quale sarà possibile presentare domanda fino a martedì 6 ottobre.

In Provincia di Lecco sono disponibili complessivamente quattro posizioni: una nell’area Bilancio e Finanze e tre nell’area Lavoro e Centri per l’impiego.

La prima opportunità, identificata dal codice PLC162512J04, riguarda un tirocinio di 12 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali, presso la Direzione Bilancio e Finanze della Provincia di Lecco, nella sede di corso Matteotti 3 a Lecco.

Le altre tre posizioni, codice PLC162506J01, hanno invece una durata di 6 mesi, sempre con un impegno di 20 ore settimanali. Due tirocini saranno attivati presso il Centro per l’impiego e Servizio Collocamento mirato e Fasce deboli della Provincia di Lecco, nella sede di corso Matteotti 3, mentre una posizione sarà disponibile presso il Centro per l’impiego di Merate, in via Mameli 6/a.

Cos’è Dote Comune

Dote Comune è un’esperienza formativa all’interno della pubblica amministrazione rivolta a persone inoccupate o disoccupate di età pari o superiore ai 18 anni, residenti in Lombardia.

Il progetto è organizzato e promosso da Regione Lombardia, Anci Lombardia, AnciLab e dagli enti locali aderenti e permette ai partecipanti di sperimentarsi nei diversi ambiti dell’attività istituzionale, passando anche dal ruolo di semplici utenti a quello di persone impegnate nell’erogazione di servizi ai cittadini.

L’esperienza è pensata come un percorso di cittadinanza attiva, con una componente teorica e una pratica. I progetti possono avere una durata di 6 o 12 mesi e prevedono un impegno di 20 ore alla settimana.

Chi può partecipare

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, dei Paesi dell’Unione europea ed extracomunitari regolarmente soggiornanti, purché residenti in Lombardia, inoccupati o disoccupati e di età uguale o superiore ai 18 anni.

Per i cittadini stranieri provenienti da Paesi non comunitari è necessario essere regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso della carta o del permesso di soggiorno, secondo quanto previsto dall’avviso.

Per i candidati che dichiarano di essere disoccupati o in cerca di prima occupazione e rientrano nella categoria prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015, la partecipazione a Dote Comune costituisce inoltre assolvimento del percorso di politica attiva del lavoro.

In base al nuovo Protocollo d’intesa Anci-Regione Lombardia, i candidati selezionati dovranno quindi essere iscritti ai Centri per l’impiego e stipulare il Patto di servizio personalizzato presso un ente accreditato per i servizi al lavoro. Sarà inoltre necessario consegnare all’ente ospitante la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did).

Indennità e certificazione delle competenze

Per i partecipanti è prevista un’indennità mensile di 400 euro.

Al termine del percorso sarà inoltre rilasciata la certificazione delle competenze acquisite, secondo il Quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia.

Dote Comune rimane in ogni caso un tirocinio, cioè un’esperienza formativa a carattere teorico-pratico, e non costituisce un contratto di lavoro.

Come presentare la domanda

L’avviso di selezione, che complessivamente prevede 100 tirocini, è stato pubblicato martedì 22 settembre e contiene lo schema di domanda e tutte le informazioni necessarie per partecipare alla procedura.

Per le quattro opportunità disponibili in Provincia di Lecco, il termine per presentare la candidatura è martedì 6 ottobre.

ufficio Protocollo consultare il seguente link Per informazioni si rimanda all’avviso, per gli orari di apertura dell’consultare il seguente

Per informazioni è possibile contattare Antonella Bellani allo 0341 295552 o Fabio Sampietro allo 0341 295339.

AVVISO DOTE COMUNE