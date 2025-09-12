E’ cominciata la stagione dei funghi, i consigli del Soccorso Alpino per ridurre i rischi

Primi interventi di soccorso, anche in Lombardia

Ogni anno, in Italia, sono molto numerosi gli interventi per fungiatt infortunati o dispersi

LECCO – E’ cominciata la stagione dei funghi con essa i primi interventi di soccorso, anche in Lombardia.

Ecco alcuni consigli da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia per ridurre i rischi:

  • Indossare scarponi da montagna, NON stivali di gomma.
  • Evitare di andare soli, avvisare sempre qualcuno del percorso.
  • Portare un telefono carico e uno zaino con acqua, cibo, kit di primo soccorso, giacca impermeabile e pila frontale.
  • Se ci si perde, tornare indietro e non avventurarsi a caso.

La raccolta dei funghi è una passione che può regalare soddisfazioni ma la sicurezza viene prima di tutto. In caso di emergenza chiamare subito il 112.

