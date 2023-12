E’ iniziato l’inverno: il solstizio alle 4.27 del 22 dicembre

Salutiamo l’autunno, è iniziato l’inverno

Da oggi in poi le giornate cominceranno ad allungarsi progressivamente

LECCO – E’ tradizionalmente legato alla data del 21 dicembre, ma in realtà il solstizio d’inverno non è un giorno ma un momento preciso che cade nella giornata con il minor numero di ore di luce dell’anno. E se l’anno scorso, coincideva con la data ‘giusta’, quest’anno il vero e proprio solstizio è stato alle 4.27 del 22 dicembre. Così, nella notte è iniziato l’inverno: da oggi in poi le giornate cominceranno ad allungarsi progressivamente fino al solstizio d’estate, giorno in cui le ore di luce sono massime.

A fronte dell’inizio della stagione fredda il meteo resta su scenari decisamente primaverili con bel tempo e temperature al di sopra della media stagionale, una condizione anticiclonica che durerà anche la Vigilia, Natale e Santo Stefano. Per il freddo vero, insomma, bisogna ancora aspettare.