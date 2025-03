Ecco la “Canzone del Magnodeno” presentata dagli Alpini di Maggianico e Chiuso

Il ricavato della serata destinato all’acquisto di un defibrillatore semiautomatico DAE da posizionare in vetta al Monte Magnodeno

LECCO – Il gruppo Alpini Monte Magnodeno di Maggianico e Chiuso ha organizzato una serata speciale, all’insegna della beneficenza, in occasione della quale è stata presenta la “Canzone del Magnodeno”. L’evento, che ha registrato il tutto esaurito con settimane di anticipo, ha visto il pubblico accorrere per sostenere una causa importante: raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico DAE, da posizionare nel bivacco in vetta al Magnodeno.

La serata è stata arricchita dalla partecipazione di numerose autorità locali, tra cui il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, il sindaco di Erve, Giancarlo Valsecchi, il consigliere regionale Giacomo Zamperini e l’assessore Giovanni Cattaneo. Non sono mancati anche i parroci delle comunità locali, don Ottavio Villa di Chiuso Maggianico e don Mauro Ghislanzoni, che hanno partecipato con grande spirito di comunità.

In apertura, il Capogruppo Gianluigi Galli ha ringraziato tutti gli intervenuti, compreso don Ottavio per la sua costante disponibilità nell’offrire le strutture parrocchiali per eventi come questo. La serata ha preso il via con i saluti istituzionali, con le autorità locali che hanno elogiato l’iniziativa, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dagli Alpini per la comunità, sempre con spirito di servizio e senza chiedere nulla in cambio. “Siamo molto onorati per la risposta ricevuta, ma ci dispiace dover dire di no a tanti amici del gruppo che non siamo riusciti a ospitare per motivi logistici”, ha dichiarato Galli.

Un momento particolarmente emozionante è stato il pensiero rivolto a Giacomo Pattarini, storico membro del gruppo, che a causa di problemi di salute non ha potuto partecipare. Il segretario del gruppo Giancarlo Castelnuovo, ha voluto esprimere la gratitudine di tutto il gruppo nei confronti di Giacomo, leggendo un messaggio inciso su una targa a lui dedicata qualche mese fa: “Grazie Giacomo per il tuo impegno e la tua dedizione al Gruppo. Il tuo lavoro e i tuoi sforzi instancabili hanno segnato una traccia come sentieri di montagna che, grazie a te, ora percorriamo tutti”.

Il cuore della serata è stato, senza dubbio, la presentazione della “Canzone del Magnodeno”, una composizione musicale nata dalla collaborazione di Anna Fumagalli e Gabriele Bolis per la parte musicale e di Casto Pattarini per il testo. Il pubblico ha intonato insieme agli autori e agli amici di Gabriele Bolis, creando un momento di forte emozione e partecipazione collettiva. Dopo la presentazione musicale, gli ospiti hanno potuto gustare il tradizionale risotto del Magnodeno, preparato dallo chef del gruppo Meco, in un’atmosfera di allegria e spirito comunitario.

Il Capogruppo Galli ha chiuso la serata con un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento, dai volontari agli Alpini, senza dimenticare gli sponsor che hanno contribuito al suo successo. “La Canzone del Magnodeno ha unito ancora una volta le persone, creando un forte senso di comunità e di appartenenza”, ha concluso Galli, sottolineando che serate come questa celebrano non solo lo spirito Alpino ma anche la solidarietà e il legame profondo tra la montagna e la comunità.