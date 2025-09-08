Eclissi e luna rossa… il piccolo colpo di fortuna del fotografo Mauro Lanfranchi

Il fotografo lecchese è riuscito a immortalare la silhouette di un aereo di linea davanti alla luna piena

“Qualcuno penserà che si tratti della solita elaborazione con Photoshop ma non è così. A volte un pizzico di fortuna non guasta…”

LECCO – In tanti, nella serata di ieri, domenica 7 settembre, hanno alzato gli occhi al cielo per vedere l’eclissi totale di luna. Durante l’eclissi, poi, la luna ha assunto una colorazione rossastra poiché, per effetto dell’atmosfera terrestre, i raggi solari vengono in parte diffusi e in parte rifratti verso l’interno del cono d’ombra, e non completamente schermati.

Anche il fotografo Mauro Lanfranchi, come tanti lecchesi, si è messo in paziente attesa per cercare di realizzare un suggestivo scatto: “Volevo ammirare l’eclissi totale di luna ma anche la tanto desiderata ‘luna rossa’ – ha raccontato il noto fotografo -. Dopo aver scattato parecchie immagini, forse perché il cielo non era particolarmente limpido, i risultati sono stati deludenti rispetto alle aspettative”.

Terminate le riprese delle varie fasi dell’eclissi, ecco però che si verifica un evento inaspettato: “Noto delle luci lampeggianti che si dirigono verso la luna. Riesco a scattare una sola foto e quando la rivedo sul monitor, rimango sorpreso. La silhoutte di un aereo di linea è rimasta impressa davanti alla luminosa luna piena. Forse qualcuno penserà, vedendo l’immagine, che si tratti della solita elaborazione con Photoshop, ma non è così. A volte, un pizzico di fortuna non guasta…”.