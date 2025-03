Eco-isole, eco-casette e cestini smart bin: novità nella raccolta differenziata

Lecco ha approvato l’ampliamento della strategia di raccolta dei rifiuti, che unisce nuove funzioni e tecnologia

“Obiettivo un maggior decoro urbano e il recupero di tonnellate di materiale che da rifiuto diventa risorsa”

LECCO – “Per rendere la nostra città ancora più bella e attrattiva, in questa settimana abbiamo approvato l’ampliamento della strategia di raccolta dei rifiuti, che unisce nuove funzioni e tecnologia. Il progetto è finanziato dal PNRR ed è frutto della collaborazione tra l’Assessorato all’Ambiente retto da Renata Zuffi e Silea“.

E’ stato lo stesso sindaco di Lecco Mauro Gattinoni a illustrare, punto per punto, le novità introdotte dall’amministrazione sul fronte raccolta dei rifiuti:

9 eco-isole interrate e 2 eco-casette (già posizionate in piazza Affari e via Nava) per la raccolta del sacco viola per le utenze non domestiche (negozi e uffici) del centro storico accessibile h24;

e (già posizionate in piazza Affari e via Nava) per la raccolta del sacco viola per le utenze non domestiche (negozi e uffici) del centro storico accessibile h24; 3 gruppi contenitori fuori terra che saranno posizionati nei pressi del parco V Alpini e del parcheggio della funivia dei piani d’Erna;

che saranno posizionati nei pressi del e del dei piani d’Erna; 2 eco-isole multiraccolta informatizzate, che saranno installate in prossimità del nuovo centro di raccolta del Bione per conferire rifiuti domestici differenziati (umido, carta, vetro, plastica e lattine) h24;

multiraccolta informatizzate, che saranno installate in prossimità del nuovo centro di raccolta del Bione per conferire rifiuti domestici differenziati (umido, carta, vetro, plastica e lattine) h24; 23 ecostazioni informatizzate , che si aprono solamente con il riconoscimento dell’utente, di cui 5 dedicate alla raccolta di pannolini in prossimità di alcune scuole dell’infanzia, 10 alla raccolta di piccoli elettrodomestici (RAEE) in prossimità di alcune scuole primarie e secondarie della città, 8 per la differenziata domestica (rosso, viola, vetro, carta) dei rioni più periferici o in aree rionali di difficile accesso (quali ad esempio Falghera e Malnago);

, che si aprono solamente con il riconoscimento dell’utente, di cui 5 dedicate alla raccolta di pannolini in prossimità di alcune scuole dell’infanzia, 10 alla raccolta di piccoli elettrodomestici (RAEE) in prossimità di alcune scuole primarie e secondarie della città, 8 per la differenziata domestica (rosso, viola, vetro, carta) dei rioni più periferici o in aree rionali di difficile accesso (quali ad esempio Falghera e Malnago); 50 “smart bin”, ossia cestini compattatori, posizionati nei punti di maggior passaggio della città come ad esempio i parchi cittadini, il lungolago o l’imbocco dei sentieri montani. Ogni nuovo cestino elettronico ne sostituirà circa tre di quelli tradizionali che, una volta revisionati, verranno rimessi in altri punti della città.

“Queste innovazioni si sommano ad altre già avviate, quali la raccolta notturna in centro, i distributori automatici del sacco rosso e il nuovo centro di raccolta di viale don Ticozzi, contribuendo all’obiettivo di un maggior decoro urbano e, soprattutto, al recupero di tonnellate di materiale che, grazie alla raccolta differenziata, da rifiuto diventa risorsa – ha sottolineato il sindaco -. Una nota è d’obbligo: per mantenere una città sempre pulita, a nulla servirebbero tutti questi investimenti, senza la buona educazione e i corretti comportamenti da parte di tutti i cittadini. La città più in ordine inizia da noi!”