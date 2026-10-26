Ecosistema urbano: Lecco al 42° posto della classifica delle città più “green”

L’anno scorso la nostra città era al 51° posto della classifica elaborata dal Sole 24 Ore

Il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia si basa su 20 parametri che fotografano le performance ambientali di 106 città capoluogo

LECCO – Segnali positivi dai risultati della 33^ indagine Ecosistema urbano, anche se la svolta “green” resta ancora lontana. Rispetto allo scorso anno lo studio condotto da Legambiente e Ambiente Italia, oltre a confermare i progressi generali in due parametri fondamentali (raccolta differenziata e dispersione della rete idrica), fornisce alcuni segnali incoraggianti per le 106 città capoluogo prese in considerazione.

Se Mantova è la città più green, con Trento e Bolzano sul podio (seguite da Cremona, Reggio Emilia e Bergamo), il Sud Italia resta in coda, con Napoli maglia nera al 106° posto. E la nostra città? Lecco si piazza al 42° posto recuperando nove posizione rispetto alla classifica del 2025 quando concluse al 51° posto. Il rapporto Ecosistema Urbano prende in considerazione 20 parametri che fotografano le performance ambientali in 5 macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente.

Per ciascuno dei 20 indicatori ogni città ottiene un punteggio normalizzato variabile da 0 a 100. Il punteggio finale è successivamente assegnato definendo un peso per ciascun indicatore che oscilla tra 1 e 12 punti, per un totale di 100. La mobilità rappresenta il 21% dell’indice, seguita da aria (19%), rifiuti (18%) e acqua (18%), ambiente urbano (18%) ed energia (6%). Premiati gli indicatori che misurano le politiche degli enti locali (56%), rispetto agli indicatori di stato (19%) o di pressione (25%). Assegnato, infine, un punteggio addizionale alle città che si contraddistinguono in termini di politiche innovative e risultati raggiunti.

Lecco chiude con il 58,72% del punteggio, tra gli indicatori peggiori nel confronto con l’anno precedente, ci sono quelli riguardanti la qualità dell’aria e la mobilità (con un segno positivo solo per le ciclabili). Per quanto riguarda l’acqua cresce il consumo idrico, ma diminuisce la dispersione della rete idrica. Sul fronte rifiuti positivo il dato sulla produzione, ma peggiora quella sulla raccolta differenziata (stabile l’efficienza della depurazione).

QUI I DATI COMPLETI DEL RAPPORTO ECOSISTEMA URBANO

“Anche quest’anno la Lombardia è protagonista delle classifiche di Ecosistema Urbano – conferma Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -. Mantova supera le virtuose Trento e Bolzano, e le città lombarde sono tutte, tranne Monza, entro la metà della classifica. Nella sostanza, la realtà è però quella di città ancora troppo rivolte al passato. Gli effetti della crisi climatica accelerano, e le cittadine e i cittadini attendono risposte che arrivano troppo lentamente. Se non si adatta l’ambiente urbano alla crisi climatica si aumentano i rischi per la salute e l’aumento delle disuguaglianze. Serve sicuramente un maggiore coordinamento tra i comuni, ma soprattutto una strategia regionale che valorizzi gli sforzi delle amministrazioni”.

Tra le grandi città italiane Milano sale di sette posti dalla scorsa rilevazione, continuando nel suo primato nazionale di offerta di trasporto pubblico, ancora in crescita, e di un uso efficiente di suolo, ma la città continua a soffrire di mali storici, come per una qualità dell’aria come sempre oltre i superamenti giornalieri consentiti dalle regole europee. Ecosistema Urbano valuta come “scarsa” la qualità dell’aria milanese, legata in gran parte alla congestione veicolare, nonostante le restrizioni messe in atto dalla low emission zone di AreaB, evidentemente poco efficace alla prova dei fatti.

“La sostenibilità della mobilità è un ambito centrale nelle classifiche di Ecosistema Urbano, indicando come città strutturate quasi solo come piattaforme stradali andrebbero ripensate. Per fare un esempio, Milano dedica alla circolazione e alla sosta dei veicoli, soprattutto di quelli privati, il 56% del proprio spazio pubblico – ricorda Federico Del Prete, responsabile mobilità e spazio pubblico di Legambiente Lombardia -. In questo modo, rimane ben poco per progettare e impostare la transizione ecologica. Le sfide climatiche in città si vincono proprio sottraendo spazio pubblico da parcheggi e superfici asfaltate per trasformarlo in infrastrutture verdi. Per ottenere un ecosistema urbano reattivo e coerente con l’accelerazione della crisi climatica bisogna fare delle scelte radicali sulle priorità: meno veicoli privati, più trasporto collettivo e mobilità attiva, più verde e più cura del reticolo idrico”.