Educazione all’affettività e alla sessualità, un nuovo sportello rivolto ai giovani

Il progetto è promosso da Asst Lecco, la Giunta comunale ha aderito tramite delibera

Lo sportello per giovani compresi tra i 14 e i 24 anni sarà attivato presso il Centro Civico Sandro Pertini

LECCO – La Giunta comunale di Lecco ha approvato all’unanimità l’adesione al progetto “EHI! – Education, Health, Intimacy”, promosso da ASST Lecco per la prevenzione e l’educazione all’affettività e alla sessualità nei giovani.

Il nuovo sportello, che sarà attivato presso il Centro Civico “Sandro Pertini”, sarà rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 24 anni e offrirà consulenze gratuite e facilmente accessibili. “L’obiettivo – si legge nella delibera – è fornire informazioni e supporto su temi cruciali come la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST), delle gravidanze indesiderate e della violenza di genere”.

Il servizio si inserisce all’interno del Piano di Zona 2025–2027 e rappresenta un tassello importante della rete territoriale a sostegno del benessere psico-fisico dei giovani. Partner del progetto, oltre al Comune di Lecco e ad ASST, anche il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, l’Ufficio di Piano di Lecco e l’associazione Il Gabbiano.

Lo sportello sarà gestito grazie alla collaborazione tra operatori consultoriali, psicologi e medici specialisti.

“L’iniziativa – riporta sempre la delibera – è coerente con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e con le politiche giovanili locali, puntando a offrire un luogo sicuro e non stigmatizzante per affrontare temi spesso considerati tabù”.