Educazione ambientale in carcere, Silea rafforza il progetto alla Casa circondariale di Lecco

Avviato nel 2025, il progetto si arricchisce con nuovi momenti formativi su gestione dei rifiuti e sostenibilità

Coinvolti i detenuti in incontri su economia circolare e buone pratiche quotidiane

LECCO – Prosegue e si rafforza la collaborazione tra Silea e la Casa circondariale di Lecco nel segno dell’educazione ambientale, con iniziative rivolte ai detenuti all’interno dell’istituto penitenziario di via Cesare Beccaria.

Il progetto, avviato nel 2025, ha visto la realizzazione di laboratori pratici dedicati al riuso dei materiali, affiancati da interventi per migliorare l’organizzazione della raccolta differenziata nella struttura. A queste attività si è recentemente aggiunto un nuovo momento formativo, con un incontro di educazione ambientale che ha coinvolto i detenuti in una lezione partecipata sui temi dell’economia circolare e della gestione dei rifiuti.

Nel corso dell’incontro, gli operatori di Silea hanno approfondito i principi della raccolta differenziata, le modalità corrette di conferimento e il funzionamento del ciclo integrato dei rifiuti, con un focus sul destino dei materiali nei diversi impianti di trattamento e riciclo. Spazio anche alle buone pratiche quotidiane, con l’obiettivo di favorire comportamenti più consapevoli.

“L’educazione ambientale è, a tutti gli effetti, educazione civica. Queste iniziative si distinguono per il grande valore educativo e sociale, contribuendo a rafforzare la consapevolezza ambientale anche in un contesto complesso come quello carcerario, dove l’acquisizione di competenze e comportamenti virtuosi può rappresentare un importante elemento nel percorso di crescita personale e di reinserimento nella società. L’economia circolare, la sostenibilità e la tutela dell’ambiente sono valori universali che vogliamo promuovere in ogni ambito, senza esclusioni”, sottolinea la presidente di Silea, Francesca Rota.